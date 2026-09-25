Описание товара Beach House - Once Twice Melody (0098787147018) виниловая пластинка

Группа Beach House представит свой новый, восьмой студийный альбом в 2022 году. Вернее, можно сказать, восьмой и девятый, поскольку "Once Twice Melody" — это двойной альбом. Работа над альбомом началась в 2018 году и завершилась в июле 2021 года. Большинство песен были написаны в этот период, а некоторые — в течение предыдущего десятилетия. Для большей части записи американо-французский дрим-поп-дуэт, состоящий из вокалистки и мультиинструменталистки Виктории Легран и гитариста и мультиинструменталиста Алекса Скалли, арендовал студию Apple Orchard Studio в своем родном городе Балтиморе. Как и в случае с предыдущими альбомами, все песни они написали вместе. Однако «Once Twice Melody» — первый альбом, который группа выпустила самостоятельно. Алан Моулдер занимался большей частью сведения, вместе с Цезарем Эдмундсом, Тревором Спенсером и Дэйвом Фридманном. Джеймс Бароне добавил несколько партий ударных, как и на предыдущем альбоме «7». Кроме того, впервые на альбоме Beach House представлен живой струнный ансамбль в аранжировке Дэвида Кэмпбелла. Результатом этого плодотворного сотрудничества стали 18 песен, представленных в четырех главах на альбоме «Once Twice Melody». Эти песни демонстрируют широкий спектр стилей и структур: песни без ударных, песни с акустической гитарой, преимущественно электронные песни без гитары, блуждающие и повторяющиеся мелодии, а также песни, построенные вокруг струнных инструментов. В дополнение к этим новым звукам, в композициях присутствуют многие драм-машины, органы, клавишные и звуки, которые слушатели ассоциируют с более ранними записями Beach House. Альбом "Once Twice Melody" доступен в виде двойного CD и двойного LP-издания, по желанию в серебряном или золотом издании. Также имеется двойная кассета.