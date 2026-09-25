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Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056725318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056725318) виниловая пластинка

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Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056725318) - фото 3
Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056725318) - фото 4
Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056725318) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
The Crestfallen
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056725318) - фото 1
  • Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056725318) - фото 2
  • Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056725318) - фото 3
  • Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056725318) - фото 4
  • Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056725318) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733768
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056725318) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056725318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
The Crestfallen
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
...And I Lust, The Sweet Suffering, Everwake, Crestfallen, They Die
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056725318) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: ...And I Lust, The Sweet Suffering, Everwake, Crestfallen, They Die

Отзывы о товаре Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056725318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056725318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
The Crestfallen
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
...And I Lust, The Sweet Suffering, Everwake, Crestfallen, They Die
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: ...And I Lust, The Sweet Suffering, Everwake, Crestfallen, They Die
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056725318) виниловая пластинка - по цене 3730 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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