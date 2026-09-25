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Hako Yamasaki - Tsunawatari (4251804140447) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hako Yamasaki - Tsunawatari (4251804140447) виниловая пластинка

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Hako Yamasaki - Tsunawatari (4251804140447) - фото 1
Hako Yamasaki - Tsunawatari (4251804140447) - фото 2
Hako Yamasaki - Tsunawatari (4251804140447) - фото 3
Hako Yamasaki - Tsunawatari (4251804140447) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hako Yamasaki
Альбом (сингл)
Tsunawatari
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hako Yamasaki - Tsunawatari (4251804140447) - фото 1
  • Hako Yamasaki - Tsunawatari (4251804140447) - фото 2
  • Hako Yamasaki - Tsunawatari (4251804140447) - фото 3
  • Hako Yamasaki - Tsunawatari (4251804140447) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733733
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Hako Yamasaki - Tsunawatari (4251804140447) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804140447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hako Yamasaki
Альбом (сингл)
Tsunawatari
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mukai Kaze, Shiroi Hana, Himawari, Tenjo, HeMe, Hitori Uta, Harmonica Fuki No Otoko, Tsunawatari, Utaitaino, Tanjo Iwai
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hako Yamasaki - Tsunawatari (4251804140447) виниловая пластинка

Tsunawatari — второq альбома известной японской фолк-певицы, актрисы и писательницы Хако Ямасаки, выпущенный в 1976 году Лимитированное издание на 180 г виниле Записанный сразу после ее блестящего дебютного альбома Tobimasu, Tsunawatari также был выпущен в 1976 году на лейбле Elec Records, одном из первых независимых лейблов в Японии, и закрепил за Хако Ямасаки статус одной из величайших вокалисток страны. Поистине идеальное продолжение, увековечивающее горько-сладкую красоту разбитого сердца с помощью трогательных выступлений и ностальгического вдохновения. Красота меланхоличных песен достигает душераздирающих высот в «Tsunawatari», великолепной оде боли утраченной любви и драгоценному времени, подаренному миру, через уникальный стиль народной музыки. Это тот тип фолка, который выкладывается на полную, фолк, который беззастенчиво заигрывает с жалобным блюзом, задумчивым мягким попом и психоделической ностальгией. Поставьте иглу на «Help Me» — остановить её просто невозможно. Хако Ямасаки, пионер как творческого бума, так и подъема феминизма в Японии 1970-х годов, выпустила более тридцати альбомов.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804140447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hako Yamasaki
Альбом (сингл)
Tsunawatari
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mukai Kaze, Shiroi Hana, Himawari, Tenjo, HeMe, Hitori Uta, Harmonica Fuki No Otoko, Tsunawatari, Utaitaino, Tanjo Iwai
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Tsunawatari — второq альбома известной японской фолк-певицы, актрисы и писательницы Хако Ямасаки, выпущенный в 1976 году Лимитированное издание на 180 г виниле Записанный сразу после ее блестящего дебютного альбома Tobimasu, Tsunawatari также был выпущен в 1976 году на лейбле Elec Records, одном из первых независимых лейблов в Японии, и закрепил за Хако Ямасаки статус одной из величайших вокалисток страны. Поистине идеальное продолжение, увековечивающее горько-сладкую красоту разбитого сердца с помощью трогательных выступлений и ностальгического вдохновения. Красота меланхоличных песен достигает душераздирающих высот в «Tsunawatari», великолепной оде боли утраченной любви и драгоценному времени, подаренному миру, через уникальный стиль народной музыки. Это тот тип фолка, который выкладывается на полную, фолк, который беззастенчиво заигрывает с жалобным блюзом, задумчивым мягким попом и психоделической ностальгией. Поставьте иглу на «Help Me» — остановить её просто невозможно. Хако Ямасаки, пионер как творческого бума, так и подъема феминизма в Японии 1970-х годов, выпустила более тридцати альбомов.


Теги товара: Limited Edition
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Hako Yamasaki - Tsunawatari (4251804140447) виниловая пластинка – стоимость товара 3730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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