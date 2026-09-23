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Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) виниловая пластинка

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Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) - фото 1
Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) - фото 2
Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) - фото 3
Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) - фото 4
Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) - фото 5
Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
82
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) - фото 1
  • Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) - фото 2
  • Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) - фото 3
  • Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) - фото 4
  • Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) - фото 5
  • Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733698
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732767295]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
82
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ballo, Ballo, Passer?, Sei Un Bandito, Una Coppia Da Buttare, Mamma Dammi 100 Lire, Che Dolor, Dammi Un Bacio, Bambina S?, S?, America, My Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) виниловая пластинка

«RAFFAELLA CARRA» - тринадцатый альбом итальянской певицы Раффаэллы Карра, выпущенный в Испании в 1982 году лейблом Hispavox. Впоследствии альбом был напечатан и распространен в Италии компанией CGD в итальянской версии, после большого успеха субботнего вечернего шоу Fantastico 3. Альбом содержит песни, продвигавшиеся во время шоу, в том числе песни с единственного сингла, выпущенного для итальянского рынка, сторона А которого, «Ballo Ballo», является открывающей темой шоу. Песня «Che dolor» также была использована два года спустя, в испанской версии, в качестве второй темы первого сезона шоу «Pronto, Raffaella?». Спустя более 40 лет альбом переиздается в Италии в итальянской версии с восстановленным оформлением оригинала, а также в версиях на синем виниле и picture disc. Впервые доступен на синем виниле.

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732767295]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Raffaella Carra
Альбом (сингл)
82
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ballo, Ballo, Passer?, Sei Un Bandito, Una Coppia Da Buttare, Mamma Dammi 100 Lire, Che Dolor, Dammi Un Bacio, Bambina S?, S?, America, My Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«RAFFAELLA CARRA» - тринадцатый альбом итальянской певицы Раффаэллы Карра, выпущенный в Испании в 1982 году лейблом Hispavox. Впоследствии альбом был напечатан и распространен в Италии компанией CGD в итальянской версии, после большого успеха субботнего вечернего шоу Fantastico 3. Альбом содержит песни, продвигавшиеся во время шоу, в том числе песни с единственного сингла, выпущенного для итальянского рынка, сторона А которого, «Ballo Ballo», является открывающей темой шоу. Песня «Che dolor» также была использована два года спустя, в испанской версии, в качестве второй темы первого сезона шоу «Pronto, Raffaella?». Спустя более 40 лет альбом переиздается в Италии в итальянской версии с восстановленным оформлением оригинала, а также в версиях на синем виниле и picture disc. Впервые доступен на синем виниле.
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