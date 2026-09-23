Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) виниловая пластинка
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Описание товара Raffaella Carra - 82 (coloured) (5021732767295) виниловая пластинка
«RAFFAELLA CARRA» - тринадцатый альбом итальянской певицы Раффаэллы Карра, выпущенный в Испании в 1982 году лейблом Hispavox. Впоследствии альбом был напечатан и распространен в Италии компанией CGD в итальянской версии, после большого успеха субботнего вечернего шоу Fantastico 3. Альбом содержит песни, продвигавшиеся во время шоу, в том числе песни с единственного сингла, выпущенного для итальянского рынка, сторона А которого, «Ballo Ballo», является открывающей темой шоу. Песня «Che dolor» также была использована два года спустя, в испанской версии, в качестве второй темы первого сезона шоу «Pronto, Raffaella?». Спустя более 40 лет альбом переиздается в Италии в итальянской версии с восстановленным оформлением оригинала, а также в версиях на синем виниле и picture disc. Впервые доступен на синем виниле.
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