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Mylene Farmer - Anamorphosee (0731452926012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mylene Farmer - Anamorphosee (0731452926012) виниловая пластинка

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Mylene Farmer - Anamorphosee (0731452926012) виниловая пластинка - фото 1
Mylene Farmer - Anamorphosee (0731452926012) виниловая пластинка - фото 2
Mylene Farmer - Anamorphosee (0731452926012) виниловая пластинка - фото 3
Mylene Farmer - Anamorphosee (0731452926012) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Anamorphosee
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mylene Farmer - Anamorphosee (0731452926012) виниловая пластинка - фото 1
  • Mylene Farmer - Anamorphosee (0731452926012) виниловая пластинка - фото 2
  • Mylene Farmer - Anamorphosee (0731452926012) виниловая пластинка - фото 3
  • Mylene Farmer - Anamorphosee (0731452926012) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733644
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mylene Farmer - Anamorphosee (0731452926012) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0731452926012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Anamorphosee
Жанр
Шансон
Трек-лист
California, Vertige, Mylene S'En Fout, Instant X, Eaunanisme, Et Tournoie..., XXL, RAlice, Comme J'Ai Mal, Tomber, Fois..., Laisse le Vent Emporter Tout
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mylene Farmer - Anamorphosee (0731452926012) виниловая пластинка

Anamorphosee — четвёртый студийный альбом французской певицы Милен Фармер.



Теги товара: Шансон, Limited Edition

Отзывы о товаре Mylene Farmer - Anamorphosee (0731452926012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0731452926012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Anamorphosee
Жанр
Шансон
Трек-лист
California, Vertige, Mylene S'En Fout, Instant X, Eaunanisme, Et Tournoie..., XXL, RAlice, Comme J'Ai Mal, Tomber, Fois..., Laisse le Vent Emporter Tout
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Anamorphosee — четвёртый студийный альбом французской певицы Милен Фармер.


Теги товара: Шансон, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mylene Farmer - Anamorphosee (0731452926012) виниловая пластинка – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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