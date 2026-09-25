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Miles Davis - The Best Of (0888072721289) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - The Best Of (0888072721289) виниловая пластинка

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Miles Davis - The Best Of (0888072721289) - фото 2
Miles Davis - The Best Of (0888072721289) - фото 3
Miles Davis - The Best Of (0888072721289) - фото 4
Miles Davis - The Best Of (0888072721289) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - The Best Of (0888072721289) - фото 1
  • Miles Davis - The Best Of (0888072721289) - фото 2
  • Miles Davis - The Best Of (0888072721289) - фото 3
  • Miles Davis - The Best Of (0888072721289) - фото 4
  • Miles Davis - The Best Of (0888072721289) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733630
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Miles Davis - The Best Of (0888072721289) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072721289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Just Squeeze Me (But Don't Tease Me), Oleo, 'Round Midnight, Airegin, My Funny Valentine, Well, You Needn't, You're My Everything, Four
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - The Best Of (0888072721289) виниловая пластинка

«The Best Of Miles Davis» — это новый сборник, выпущенный в честь столетия легендарного джазового трубача в 2026 году. Задуманный как знакомство с этим влиятельным артистом, сборник охватывает лучшие годы его карьеры с 1956 по 1961 год, когда он записал такие альбомы, как Workin', Cookin', Steamin' and Relaxin'. В сборник вошли 8 композиций, в том числе «'Round Midnight», «My Funny Valentine», «Just Squeeze Me (But Don't Tease Me)» и другие.

Отзывы о товаре Miles Davis - The Best Of (0888072721289) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072721289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Just Squeeze Me (But Don't Tease Me), Oleo, 'Round Midnight, Airegin, My Funny Valentine, Well, You Needn't, You're My Everything, Four
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«The Best Of Miles Davis» — это новый сборник, выпущенный в честь столетия легендарного джазового трубача в 2026 году. Задуманный как знакомство с этим влиятельным артистом, сборник охватывает лучшие годы его карьеры с 1956 по 1961 год, когда он записал такие альбомы, как Workin', Cookin', Steamin' and Relaxin'. В сборник вошли 8 композиций, в том числе «'Round Midnight», «My Funny Valentine», «Just Squeeze Me (But Don't Tease Me)» и другие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - The Best Of (0888072721289) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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