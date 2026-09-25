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John David Bartlett - Driftin' (coloured) (5060767445822) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John David Bartlett - Driftin' (coloured) (5060767445822) виниловая пластинка

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John David Bartlett - Driftin&#039; (coloured) (5060767445822) - фото 2
John David Bartlett - Driftin&#039; (coloured) (5060767445822) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John David Bartlett
Альбом (сингл)
Driftin'
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John David Bartlett - Driftin&#039; (coloured) (5060767445822) - фото 1
  • John David Bartlett - Driftin&#039; (coloured) (5060767445822) - фото 2
  • John David Bartlett - Driftin&#039; (coloured) (5060767445822) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733620
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John David Bartlett - Driftin' (coloured) (5060767445822) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767445822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John David Bartlett
Альбом (сингл)
Driftin'
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Driftin’, Fallin’ Through the Universe, Slipslouch, Anniversary Song, Rain, Splash One, Nobody to Love, Bunni’s Song, Slide Machine, I Had to Tell You, Tree Frog Lady, City Fires
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John David Bartlett - Driftin' (coloured) (5060767445822) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Driftin’, Fallin’ Through the Universe, Slipslouch, Anniversary Song, Rain, Splash One, Nobody to Love, Bunni’s Song, Slide Machine, I Had to Tell You, Tree Frog Lady, City Fires



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John David Bartlett - Driftin' (coloured) (5060767445822) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767445822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John David Bartlett
Альбом (сингл)
Driftin'
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Driftin’, Fallin’ Through the Universe, Slipslouch, Anniversary Song, Rain, Splash One, Nobody to Love, Bunni’s Song, Slide Machine, I Had to Tell You, Tree Frog Lady, City Fires
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Driftin’, Fallin’ Through the Universe, Slipslouch, Anniversary Song, Rain, Splash One, Nobody to Love, Bunni’s Song, Slide Machine, I Had to Tell You, Tree Frog Lady, City Fires


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John David Bartlett - Driftin' (coloured) (5060767445822) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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