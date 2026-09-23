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Bryan Adams - Classic (5063176094919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bryan Adams - Classic (5063176094919) виниловая пластинка

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Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 1
Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 2
Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 3
Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 4
Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 5
Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 6
Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 7
Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bryan Adams
Альбом (сингл)
CLASSIC
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 1
  • Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 2
  • Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 3
  • Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 4
  • Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 5
  • Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 6
  • Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 7
  • Bryan Adams - Classic (5063176094919) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733598
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Характеристики

Бренд
Bad Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bad Records
Barcode
[5063176094919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bryan Adams
Альбом (сингл)
CLASSIC
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Summer of '69( Classic Version), (Everything I Do) I Do It For You (Classic Version), Run To You (Classic Version), Heaven (Classic Version), Can't Stop This Thing We Started (Classic Version), Cuts Like A Knife (Classic Version), Please Forgive Me (Classic Version), Straight From The Heart (Classic Version), A Little More Understanding (Radio Edit), When You're Gone (feat. Melanie C) (Classic Version), Here I Am (Classic Version), When You Love Someone (Classic Version), Back To You (Classic Ve
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bryan Adams - Classic (5063176094919) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Summer of '69( Classic Version), (Everything I Do) I Do It For You (Classic Version), Run To You (Classic Version), Heaven (Classic Version), Can't Stop This Thing We Started (Classic Version), Cuts Like A Knife (Classic Version), Please Forgive Me (Classic Version), Straight From The Heart (Classic Version), A Little More Understanding (Radio Edit), When You're Gone (feat. Melanie C) (Classic Version), Here I Am (Classic Version), When You Love Someone (Classic Version), Back To You (Classic Version), Have You Ever Really Loved A Woman? (Classic Version), All For Love (Live At The Royal Albert Hall 2012), Somebody (Classic Version), Shine A Light (Classic Version), You Belong To Me (Classic Version), It's Only Love (Feat. Tina Turner) (Classic Version), The Only Thing That Looks Good On Me Is You (Classic Version)



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Bryan Adams - Classic (5063176094919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bad Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bad Records
Barcode
[5063176094919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bryan Adams
Альбом (сингл)
CLASSIC
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Summer of '69( Classic Version), (Everything I Do) I Do It For You (Classic Version), Run To You (Classic Version), Heaven (Classic Version), Can't Stop This Thing We Started (Classic Version), Cuts Like A Knife (Classic Version), Please Forgive Me (Classic Version), Straight From The Heart (Classic Version), A Little More Understanding (Radio Edit), When You're Gone (feat. Melanie C) (Classic Version), Here I Am (Classic Version), When You Love Someone (Classic Version), Back To You (Classic Ve
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Summer of '69( Classic Version), (Everything I Do) I Do It For You (Classic Version), Run To You (Classic Version), Heaven (Classic Version), Can't Stop This Thing We Started (Classic Version), Cuts Like A Knife (Classic Version), Please Forgive Me (Classic Version), Straight From The Heart (Classic Version), A Little More Understanding (Radio Edit), When You're Gone (feat. Melanie C) (Classic Version), Here I Am (Classic Version), When You Love Someone (Classic Version), Back To You (Classic Version), Have You Ever Really Loved A Woman? (Classic Version), All For Love (Live At The Royal Albert Hall 2012), Somebody (Classic Version), Shine A Light (Classic Version), You Belong To Me (Classic Version), It's Only Love (Feat. Tina Turner) (Classic Version), The Only Thing That Looks Good On Me Is You (Classic Version)


Теги товара: Поп-музыка
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