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Mika Hary - Deux Faces (Audiophile) (4270005038209) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mika Hary - Deux Faces (Audiophile) (4270005038209) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mika Hary
Альбом (сингл)
Deux Faces
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mika Hary - Deux Faces (Audiophile) (4270005038209) - фото 1
  • Mika Hary - Deux Faces (Audiophile) (4270005038209) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733526
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mika Hary - Deux Faces (Audiophile) (4270005038209) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LowSwing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LowSwing
Barcode
[4270005038209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mika Hary
Альбом (сингл)
Deux Faces
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Battle Tango (And The Ceasefire Waltz), What Was It, Bird On The Wire, Goodbye To Drama, The Battle Tango (And The Ceasefire Waltz) Duet, What Was It Duet, Bird On The Wire Reprise
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mika Hary - Deux Faces (Audiophile) (4270005038209) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Battle Tango (And The Ceasefire Waltz), What Was It, Bird On The Wire, Goodbye To Drama, The Battle Tango (And The Ceasefire Waltz) Duet, What Was It Duet, Bird On The Wire Reprise



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Mika Hary - Deux Faces (Audiophile) (4270005038209) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
LowSwing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LowSwing
Barcode
[4270005038209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mika Hary
Альбом (сингл)
Deux Faces
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Battle Tango (And The Ceasefire Waltz), What Was It, Bird On The Wire, Goodbye To Drama, The Battle Tango (And The Ceasefire Waltz) Duet, What Was It Duet, Bird On The Wire Reprise
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Battle Tango (And The Ceasefire Waltz), What Was It, Bird On The Wire, Goodbye To Drama, The Battle Tango (And The Ceasefire Waltz) Duet, What Was It Duet, Bird On The Wire Reprise


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mika Hary - Deux Faces (Audiophile) (4270005038209) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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