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Conrad Schnitzler - Convex (4015698295764) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Conrad Schnitzler - Convex (4015698295764) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Conrad Schnitzler
Альбом (сингл)
Convex
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Conrad Schnitzler - Convex (4015698295764) - фото 1
  • Conrad Schnitzler - Convex (4015698295764) - фото 2
  • Conrad Schnitzler - Convex (4015698295764) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733306
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Conrad Schnitzler - Convex (4015698295764) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bureau B
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bureau B
Barcode
[4015698295764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Conrad Schnitzler
Альбом (сингл)
Convex
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Convex 1, Convex 2, Convex 3, Convex 4, Convex 5, Convex 6, Convex 7, Convex 8
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Conrad Schnitzler - Convex (4015698295764) виниловая пластинка

Convex — сольный альбом немецкого пионера электронной музыки Конрада Шнитцлера, первоначально выпущенный им самостоятельно в 1982 году. Издание на виниле. Шнитцлер — один из основателей Kluster и один из первых участников Tangerine Dream — был одной из самых влиятельных фигур в немецком экспериментальном и электронном андеграунде. «Convex» — одна из серии пластинок, выпущенных самим Шнитцлером в 1980-х годах. Это одна из его пластинок, практически не содержащая видимой информации. На обложке «Convex» крупными буквами напечатано только название. В музыкальном плане Convex находится где-то между индастриалом, минимализмом, эмбиентом и электроакустическим звуковым искусством. Вместо того чтобы полагаться на мелодию или ритм, запись фокусируется на петлях, металлических резонансах, диссонансах и фрагментированных паттернах, созданных с помощью аналоговых синтезаторов, обработки магнитной ленты и звуковых эффектов. Результатом является холодный, механический, но гипнотический звуковой ландшафт.

Отзывы о товаре Conrad Schnitzler - Convex (4015698295764) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bureau B
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bureau B
Barcode
[4015698295764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Conrad Schnitzler
Альбом (сингл)
Convex
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Convex 1, Convex 2, Convex 3, Convex 4, Convex 5, Convex 6, Convex 7, Convex 8
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Convex — сольный альбом немецкого пионера электронной музыки Конрада Шнитцлера, первоначально выпущенный им самостоятельно в 1982 году. Издание на виниле. Шнитцлер — один из основателей Kluster и один из первых участников Tangerine Dream — был одной из самых влиятельных фигур в немецком экспериментальном и электронном андеграунде. «Convex» — одна из серии пластинок, выпущенных самим Шнитцлером в 1980-х годах. Это одна из его пластинок, практически не содержащая видимой информации. На обложке «Convex» крупными буквами напечатано только название. В музыкальном плане Convex находится где-то между индастриалом, минимализмом, эмбиентом и электроакустическим звуковым искусством. Вместо того чтобы полагаться на мелодию или ритм, запись фокусируется на петлях, металлических резонансах, диссонансах и фрагментированных паттернах, созданных с помощью аналоговых синтезаторов, обработки магнитной ленты и звуковых эффектов. Результатом является холодный, механический, но гипнотический звуковой ландшафт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Conrad Schnitzler - Convex (4015698295764) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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