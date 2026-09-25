Описание товара Conrad Schnitzler - Control (4015698295177) виниловая пластинка

Control — сольный альбом немецкого электронного авангардиста Конрада Шнитцлера, первоначально выпущенный первоначально в 1981 году на американском лейбле DYS Records. Издание на виниле. Control был записан в домашней студии Шнитцлера в Берлине в период с 1979 по 1981 год, в один из самых творческих и переходных этапов его карьеры — период, когда он полностью дистанцировался от своих ранних групповых проектов, таких как Tangerine Dream и Kluster, чтобы полностью сосредоточиться на исследованиях электронного звука и структурном минимализме. Композиции короткие, схематичные, но точные — своеобразный акустический дневник его творческой неугомонности. Оригинальный LP 1981 года позволял трекам плавно перетекать один в другой, стороны A и B изначально назывались просто «Control A» и «Control B». Шнитцлер остается верен своему принципу: музыка как движение, как моментальный снимок, как эксперимент. По сравнению с некоторыми более холодными и резкими работами Шнитцлера, такими как Convex, Control немного более доступен и текучий. Его тональность мягче, темп медленнее, а атмосфера более захватывающая. Тем не менее, он остается бескомпромиссно экспериментальным: альбом исследует саму идею «контроля» — как звук может быть направлен, обработан или ему может быть позволено развиваться внутри системы. В результате получается не столько набор композиций, сколько исследование электронного движения и сдержанности, нечто среднее между минималистским звуковым искусством и ранними эмбиентными инсталляциями. Сегодня Control считается одной из ключевых работ в обширной дискографии Конрада Шнитцлера.