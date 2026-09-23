Tosca - J.A.C. (4062548106183) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tosca
Альбом (сингл)
J.A.C.
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 733290
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Характеристики
Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548106183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tosca
Альбом (сингл)
J.A.C.
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Rondo Acapricio, Heidi Br?hl, Superrob, John Lee Huber, Pyjama, The Big Sleep, Damentag, Naschkatze, Z?ri, Sala, Forte, No More Olives
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tosca - J.A.C. (4062548106183) виниловая пластинка
J.A.C. — четвёртый студийный альбом австрийской группы Tosca, состоящей из Рихарда Дорфмайстера и Руперта Хубера. Альбом был выпущен в 2005 году. Издание на виниле. В период между выпуском их классических альбомов «Dehli 9» и «J.A.C» оба музыканта стали отцами. Поскольку все альбомы Tosca посвящены событиям из жизни Хубера и Дорфмайстера, рождение их сыновей стало естественным поводом для альбома-посвящения. Название составлено из первых букв имен сыновей: Джошуа, Артур и Конрад. Альбом «JAC», пожалуй, наиболее точно отражает беззаботное и меланхоличное звучание Tosca.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548106183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tosca
Альбом (сингл)
J.A.C.
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Rondo Acapricio, Heidi Br?hl, Superrob, John Lee Huber, Pyjama, The Big Sleep, Damentag, Naschkatze, Z?ri, Sala, Forte, No More Olives
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
J.A.C. — четвёртый студийный альбом австрийской группы Tosca, состоящей из Рихарда Дорфмайстера и Руперта Хубера. Альбом был выпущен в 2005 году. Издание на виниле. В период между выпуском их классических альбомов «Dehli 9» и «J.A.C» оба музыканта стали отцами. Поскольку все альбомы Tosca посвящены событиям из жизни Хубера и Дорфмайстера, рождение их сыновей стало естественным поводом для альбома-посвящения. Название составлено из первых букв имен сыновей: Джошуа, Артур и Конрад. Альбом «JAC», пожалуй, наиболее точно отражает беззаботное и меланхоличное звучание Tosca.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Tosca - J.A.C. (4062548106183) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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