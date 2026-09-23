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Mumford & Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mumford & Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) виниловая пластинка

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Mumford &amp; Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) - фото 1
Mumford &amp; Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) - фото 2
Mumford &amp; Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) - фото 3
Mumford &amp; Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) - фото 4
Mumford &amp; Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) - фото 5
Mumford &amp; Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) - фото 6
Mumford &amp; Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mumford & Sons
Альбом (сингл)
Prizefighter
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mumford &amp; Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) - фото 1
  • Mumford &amp; Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) - фото 2
  • Mumford &amp; Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) - фото 3
  • Mumford &amp; Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) - фото 4
  • Mumford &amp; Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) - фото 5
  • Mumford &amp; Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) - фото 6
  • Mumford &amp; Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733262
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488039109]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mumford & Sons
Альбом (сингл)
Prizefighter
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Here (with Chris Stapleton), Rubber Band Man (with Hozier), The Banjo Song, Run Together, Conversation With My Son (Gangsters & Angels), Alleycat, Prizefighter, Begin Again, Icarus (with Gigi Perez), Stay, Badlands (with Gracie Abrams), Shadow Of A Man, I’ll Tell You Everything, Clover
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mumford & Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) виниловая пластинка

Лауреат премий «Грэмми» и BRIT Awards группа Mumford & Sons возвращается с шестым студийным альбомом «Prizefighter». Лимитированное издание на виниле янтарного цвета. Их последний альбом «Rushmere» вышел в начале 2025 года и занял первое место в британских чартах. «Prizefighter» был спродюсирован участниками группы и Аароном Десснером (The National) и включает в себя их совместный сингл с Hozier «Rubber Band Man», а также совместные работы с Грейси Абрамс, Джиджи Перес и Крисом Стэплтоном. Mumford & Sons остаются верны своему фирменному сочетанию фолк-рока и альтернативной музыки, но Prizefighter оставляет место для новых влияний и свежего звучания. Этот релиз подчеркивает статус Mumford & Sons как актуального и новаторского коллектива и представляет собой убедительное дополнение к их творчеству.

Отзывы о товаре Mumford & Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488039109]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mumford & Sons
Альбом (сингл)
Prizefighter
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Here (with Chris Stapleton), Rubber Band Man (with Hozier), The Banjo Song, Run Together, Conversation With My Son (Gangsters & Angels), Alleycat, Prizefighter, Begin Again, Icarus (with Gigi Perez), Stay, Badlands (with Gracie Abrams), Shadow Of A Man, I’ll Tell You Everything, Clover
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лауреат премий «Грэмми» и BRIT Awards группа Mumford & Sons возвращается с шестым студийным альбомом «Prizefighter». Лимитированное издание на виниле янтарного цвета. Их последний альбом «Rushmere» вышел в начале 2025 года и занял первое место в британских чартах. «Prizefighter» был спродюсирован участниками группы и Аароном Десснером (The National) и включает в себя их совместный сингл с Hozier «Rubber Band Man», а также совместные работы с Грейси Абрамс, Джиджи Перес и Крисом Стэплтоном. Mumford & Sons остаются верны своему фирменному сочетанию фолк-рока и альтернативной музыки, но Prizefighter оставляет место для новых влияний и свежего звучания. Этот релиз подчеркивает статус Mumford & Sons как актуального и новаторского коллектива и представляет собой убедительное дополнение к их творчеству.
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