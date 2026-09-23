Mumford & Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mumford & Sons - Prizefighter (coloured) (0602488039109) виниловая пластинка
Лауреат премий «Грэмми» и BRIT Awards группа Mumford & Sons возвращается с шестым студийным альбомом «Prizefighter». Лимитированное издание на виниле янтарного цвета. Их последний альбом «Rushmere» вышел в начале 2025 года и занял первое место в британских чартах. «Prizefighter» был спродюсирован участниками группы и Аароном Десснером (The National) и включает в себя их совместный сингл с Hozier «Rubber Band Man», а также совместные работы с Грейси Абрамс, Джиджи Перес и Крисом Стэплтоном. Mumford & Sons остаются верны своему фирменному сочетанию фолк-рока и альтернативной музыки, но Prizefighter оставляет место для новых влияний и свежего звучания. Этот релиз подчеркивает статус Mumford & Sons как актуального и новаторского коллектива и представляет собой убедительное дополнение к их творчеству.
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