Бензопила Gigant YD-KW05-4516
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бензопила Gigant YD-KW05-4516
Бензопила Gigant – мощный инструмент для бытовых нужд. Мощность двигателя 2,1 л.с. обеспечивает возможность распила мягкой древесины. Бензопила имеет шину длиной 40 см, поэтому она легкая, быстрая и не требовательна к мощности. Система легкого запуска обеспечивает комфортный завод бензопилы, пользователю не нужно рывком заводить инструмент, достаточно просто тянуть стартер. Смазка цепи происходит автоматически. Легкий вес упрощает работу оператора. Виброзащита снижает нагрузку. Бензопила отлично справляется с обрезанием кустов и небольших деревьев. Конструкция позволяет легко разобраться в управлении, дает возможность работать в труднодоступных местах. Gigant – собственная торговая марка компании ВсеИнструменты.ру, разработанная специально для требовательных мастеров. Продукция представлена профессиональными и бытовыми инструментами, имеет доступную цену и высокое качество. При изготовлении товаров Gigant используется современное оборудование и прочные материалы. Производство осуществляется на современных предприятиях России и Азии. Тестирование товаров осуществляется в два этапа, каждая партия инструментов проходит проверку на соответствие стандартам и заявленным техническим характеристикам. Это является залогом качества и надежности готового продукта. Продукция представлена широкой линейкой инструментов. У нас можно приобрести ручной инструмент, строительный, садовый, сантехнический, климатический, крепежный, автогаражный, а также станки, расходные материалы и многое другое. Внимание! Возможна поставка пилы с артикулом GGC-01, технические характеристики и внешний вид пилы не отличаются от YD-KW05-4516.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 0.55, 18 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 45, 16 дюймов, 0.325, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 740 руб.1935 руб. в СплитПила цепная бензиновая DENZEL 95235, DGS-5820, шина 50 см, 58см3...
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-М49-45
-
В наличииЦена 8 110 руб. 12 250 руб.2028 руб. в СплитБензопила Champion 251-18
-
В наличииЦена 8 360 руб.2090 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-М52-45
-
В наличииЦена 8 430 руб. 13 250 руб.2108 руб. в СплитБензопила Champion 256-18
-
В наличииЦена 8 730 руб.2183 руб. в СплитБензопила ЗУБР (ПБЦ-М62-50)
-
В наличииЦена 8 820 руб. 12 713 руб.2205 руб. в СплитБензопила Patriot PT 3816 Imperial
-
В наличииЦена 9 420 руб. 13 625 руб.2355 руб. в СплитБензопила Champion 362-18
-
В наличииЦена 10 170 руб. 12 458 руб.2543 руб. в СплитБензопила Fubag FPS 56 38707
-
В наличииЦена 10 830 руб. 17 810 руб.2708 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-370 35П
-
В наличииЦена 13 910 руб. 18 663 руб.3478 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-400 40П
-
В наличииЦена 15 190 руб. 20 300 руб.3798 руб. в СплитБензопила Зубр ПБЦ-450 40П
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 0.55, 18 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 45, 16 дюймов, 0.325, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Отзывы о товаре Бензопила Gigant YD-KW05-4516