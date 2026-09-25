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Xx - Co-Exist (889030042514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Xx - Co-Exist (889030042514) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Xx
Альбом (сингл)
Co-Exist
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Xx - Co-Exist (889030042514) - фото 1
  • Xx - Co-Exist (889030042514) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732989
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Xx - Co-Exist (889030042514) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Young
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Young
Barcode
[889030042514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Xx
Альбом (сингл)
Co-Exist
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Angels, Chained, Fiction, Try, Reunion, Sunset, Missing, Tides, Unfold, Swept Away, Our Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Xx - Co-Exist (889030042514) виниловая пластинка

Co-exist — второй студийный альбом британской инди-поп-группы The XX, выпущенный в 2012 году. Издание на виниле. Альбом возглавил чарты нескольких стран (Великобритания, Новая Зеландия, Бельгия, Швейцария) и получил положительные отзывы критики. В США альбом дебютировал на 5 месте Billboard 200 с тиражом 73 000 копий в первую неделю релиза. Альбом вошёл в десятку Лучших дисков 2012 года в списках газеты The Guardian.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Xx - Co-Exist (889030042514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Young
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Young
Barcode
[889030042514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Xx
Альбом (сингл)
Co-Exist
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Angels, Chained, Fiction, Try, Reunion, Sunset, Missing, Tides, Unfold, Swept Away, Our Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Co-exist — второй студийный альбом британской инди-поп-группы The XX, выпущенный в 2012 году. Издание на виниле. Альбом возглавил чарты нескольких стран (Великобритания, Новая Зеландия, Бельгия, Швейцария) и получил положительные отзывы критики. В США альбом дебютировал на 5 месте Billboard 200 с тиражом 73 000 копий в первую неделю релиза. Альбом вошёл в десятку Лучших дисков 2012 года в списках газеты The Guardian.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Xx - Co-Exist (889030042514) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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