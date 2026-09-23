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Владимир Кузьмин - Моя Подруга Удача (4640001406744) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Моя Подруга Удача (4640001406744) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Моя Подруга Удача (4640001406744) - фото 2
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Владимир Кузьмин - Моя Подруга Удача (4640001406744) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Моя Подруга Удача
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Моя Подруга Удача (4640001406744) - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Моя Подруга Удача (4640001406744) - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Моя Подруга Удача (4640001406744) - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Моя Подруга Удача (4640001406744) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732888
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406744]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Моя Подруга Удача
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Семнадцать Лет, Как Ты Живешь Без Меня?, Ты Уйми Мою Печаль, Прощальный Блюз, Музыка Твоих Шагов, Мама, Я Попал В Беду, Нет, Я Не Верю, Мечты, Моя Подруга Удача, Немного Веры
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Моя Подруга Удача (4640001406744) виниловая пластинка

Moroz Records представляет: Переиздание альбома Владимира Кузьмина «Моя подруга Удача». Альбом записан в 1990 - 1992 годах.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Моя Подруга Удача (4640001406744) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406744]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Моя Подруга Удача
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Семнадцать Лет, Как Ты Живешь Без Меня?, Ты Уйми Мою Печаль, Прощальный Блюз, Музыка Твоих Шагов, Мама, Я Попал В Беду, Нет, Я Не Верю, Мечты, Моя Подруга Удача, Немного Веры
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Moroz Records представляет: Переиздание альбома Владимира Кузьмина «Моя подруга Удача». Альбом записан в 1990 - 1992 годах.


Теги товара: Русский рок
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