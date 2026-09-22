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Солнечная панель TP-Link Tapo A201 купить с доставкой в Москве
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Солнечная панель TP-Link Tapo A201

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Солнечная панель TP-Link Tapo A201 - фото 1
Солнечная панель TP-Link Tapo A201 - фото 2
Солнечная панель TP-Link Tapo A201 - фото 3
Солнечная панель TP-Link Tapo A201 - фото 4
Солнечная панель TP-Link Tapo A201 - фото 5
Солнечная панель TP-Link Tapo A201 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дополнительное оборудование
Тип оборудования
солнечная панель
Назначение
для мобильных устройств
Размещение
уличное
Цвет
белый
  • Солнечная панель TP-Link Tapo A201 - фото 1
  • Солнечная панель TP-Link Tapo A201 - фото 2
  • Солнечная панель TP-Link Tapo A201 - фото 3
  • Солнечная панель TP-Link Tapo A201 - фото 4
  • Солнечная панель TP-Link Tapo A201 - фото 5
  • Солнечная панель TP-Link Tapo A201 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731991
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Дополнительное оборудование
Тип оборудования
солнечная панель
Назначение
для мобильных устройств
Размещение
уличное
Дополнительно
1 секция
Цвет
белый
Габариты
12x17.3x1.6
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Солнечная панель TP-Link Tapo A201

Tapo A201 идеально сочетается со всеми камерами Tapo, работающими на батареях, благодаря 4-метровому кабелю для зарядки и гибкому расположению обеспечивает максимальное воздействие солнечного света. Наслаждайтесь экологичным и неиссякаемым источником энергии.

Отзывы о товаре Солнечная панель TP-Link Tapo A201




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Дополнительное оборудование
Тип оборудования
солнечная панель
Назначение
для мобильных устройств
Размещение
уличное
Дополнительно
1 секция
Цвет
белый
Габариты
12x17.3x1.6
Страна производитель
Китай
Описание
Tapo A201 идеально сочетается со всеми камерами Tapo, работающими на батареях, благодаря 4-метровому кабелю для зарядки и гибкому расположению обеспечивает максимальное воздействие солнечного света. Наслаждайтесь экологичным и неиссякаемым источником энергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнечная панель TP-Link Tapo A201 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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