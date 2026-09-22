Солнечная панель TP-Link Tapo A201
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дополнительное оборудование
Тип оборудования
солнечная панель
Назначение
для мобильных устройств
Размещение
уличное
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 731991
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Дополнительное оборудование
Тип оборудования
солнечная панель
Назначение
для мобильных устройств
Размещение
уличное
Дополнительно
1 секция
Цвет
белый
Габариты
12x17.3x1.6
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Солнечная панель TP-Link Tapo A201
Tapo A201 идеально сочетается со всеми камерами Tapo, работающими на батареях, благодаря 4-метровому кабелю для зарядки и гибкому расположению обеспечивает максимальное воздействие солнечного света. Наслаждайтесь экологичным и неиссякаемым источником энергии.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
TP-link
Тип товара
Дополнительное оборудование
Тип оборудования
солнечная панель
Назначение
для мобильных устройств
Размещение
уличное
Дополнительно
1 секция
Цвет
белый
Габариты
12x17.3x1.6
Страна производитель
Китай
Tapo A201 идеально сочетается со всеми камерами Tapo, работающими на батареях, благодаря 4-метровому кабелю для зарядки и гибкому расположению обеспечивает максимальное воздействие солнечного света. Наслаждайтесь экологичным и неиссякаемым источником энергии.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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