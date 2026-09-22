Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1275ZJ
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
уличное
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728630
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
уличное
Дополнительно
крепится на столб
Цвет
белый
Габариты
127х46х250 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х10
Вес, г.
400
Описание товара Кронштейн для камер видеонаблюдения Hikvision DS-1275ZJ
Кронштейн Hikvision DS-1275ZJ АВ5001639 предназначен для крепления камер, которые не рассчитаны на монтаж без дополнительных приспособлений. Засчет своей конструкции подходит для систем контроля дорожного движения. Позволяет установить камеру на столб, благодаря чему она может снимать широкий угол обзора. Изготовлен из алюминия, поэтому отличается легкостью и долгим сроком службы.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
уличное
Дополнительно
крепится на столб
Цвет
белый
Габариты
127х46х250 мм
Страна производитель
Китай
Кронштейн Hikvision DS-1275ZJ АВ5001639 предназначен для крепления камер, которые не рассчитаны на монтаж без дополнительных приспособлений. Засчет своей конструкции подходит для систем контроля дорожного движения. Позволяет установить камеру на столб, благодаря чему она может снимать широкий угол обзора. Изготовлен из алюминия, поэтому отличается легкостью и долгим сроком службы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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