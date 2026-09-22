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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM)

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731805
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM)

Видеокамера HiWatch — это надежное и высокотехнологичное решение для организации уличного видеонаблюдения. Оснащенная 4-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает четкую и детализированную картинку с разрешением 2560x1440 пикселей. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и аудио, что делает её более функциональной и полезной в различных ситуациях. Белый цилиндрический корпус камеры хорошо вписывается в различные архитектурные стили и обеспечивает высокую степень защиты IP67, что гарантирует устойчивость к пыли и влаге. Это делает камеру идеальной для использования на улице, так как она может выдерживать суровые погодные условия с рабочей температурой от -40 до +60 °С. Камера поддерживает современный стандарт WDR аппаратного типа, что обеспечивает отличное качество изображения при сложных условиях освещения. Функция день/ночь и ИК подсветка с дальностью до 30 метров позволяют получать четкие изображения даже в полной темноте. Наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное сетевое подключение, а поддержка карт памяти объемом до 256 ГБ позволяет хранить записи прямо на устройстве. Камера видеонаблюдения HiWatch — это надежный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и долговечность.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежное и высокотехнологичное решение для организации уличного видеонаблюдения. Оснащенная 4-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает четкую и детализированную картинку с разрешением 2560x1440 пикселей. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и аудио, что делает её более функциональной и полезной в различных ситуациях. Белый цилиндрический корпус камеры хорошо вписывается в различные архитектурные стили и обеспечивает высокую степень защиты IP67, что гарантирует устойчивость к пыли и влаге. Это делает камеру идеальной для использования на улице, так как она может выдерживать суровые погодные условия с рабочей температурой от -40 до +60 °С. Камера поддерживает современный стандарт WDR аппаратного типа, что обеспечивает отличное качество изображения при сложных условиях освещения. Функция день/ночь и ИК подсветка с дальностью до 30 метров позволяют получать четкие изображения даже в полной темноте. Наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное сетевое подключение, а поддержка карт памяти объемом до 256 ГБ позволяет хранить записи прямо на устройстве. Камера видеонаблюдения HiWatch — это надежный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и долговечность.
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Отзывы


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