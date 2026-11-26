Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(B)(2.8mm)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 731789
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 330 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Вес, г.
600
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(B)(2.8mm)
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(B)(2.8mm)
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
HiWatch
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(B)(2.8mm)
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(B)(2.8mm) – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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