Top.Mail.Ru
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I402(B) 4мм белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I402(B) 4мм белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I402(B) 4мм белый - фото 1
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I402(B) 4мм белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I402(B) 4мм белый - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I402(B) 4мм белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%
3 540 руб.  11 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410270
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
379

Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I402(B) 4мм белый

Купольная IP-камера с максимальным разрешением видеозаписи 2560 x 1440. Благодаря высокому разрешению видеозаписи получаются детализированными и с большим количеством деталей. ИК-подсветка дальностью 30 метров позволяет осуществлять видеонаблюдение в ночное время. Корпус камеры защищен по стандартам IP67 и IK10: защита от попадания пыли и влаги, антивандальная защита.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I402(B) 4мм белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Купольная IP-камера с максимальным разрешением видеозаписи 2560 x 1440. Благодаря высокому разрешению видеозаписи получаются детализированными и с большим количеством деталей. ИК-подсветка дальностью 30 метров позволяет осуществлять видеонаблюдение в ночное время. Корпус камеры защищен по стандартам IP67 и IK10: защита от попадания пыли и влаги, антивандальная защита.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I402(B) 4мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...