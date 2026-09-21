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Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый купить с доставкой в Москве
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Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый

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Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 1
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 2
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 3
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 4
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 5
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 6
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 7
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 8
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 9
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 10
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 11
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 12
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 13
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 14
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 15
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 16
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 17
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 18
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 19
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 20
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 21
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 22
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 23
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 24
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 1
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 2
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 3
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 4
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 5
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 6
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 7
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 8
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 9
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 10
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 11
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 12
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 13
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 14
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 15
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 16
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 17
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 18
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 19
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 20
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 21
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 22
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 23
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 24
  • Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700322
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
500

Описание товара Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый

Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый

Отзывы о товаре Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tenda CT3 Наружная Wi-Fi камера, 1920х1080, 15 кадр./сек, Wi-Fi, ночная съемка до 30 м, датчик движения, от -30° до 50° C, IP66, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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