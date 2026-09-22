Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
Уличная купольная видеокамера HiWatch — надежный вариант для круглосуточного наблюдения в любых погодных условиях. Защита по стандарту IP66 гарантирует стойкость к пыли, дождю и снегу, а рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С делает её подходящей для суровых зим и жаркого лета. Благодаря 2-мегапиксельной матрице и разрешению 1920x1080 Пикс. видеозаписи будут четкими и детализированными. Цифровой WDR и функция день/ночь обеспечивают отличное качество картинки при любом освещении, а ИК-подсветка позволяет видеть происходящее даже в полной темноте. Камера поддерживает карты памяти microSD объёмом до 256 ГБ, чтобы хранить большие архивы записей прямо на устройстве. Питание по PoE делает монтаж еще проще — достаточно одного кабеля для передачи данных и энергии. Белый корпус стильно смотрится в современных экстерьерах.
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