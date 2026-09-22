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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727779
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
189

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый

Уличная купольная видеокамера HiWatch — надежный вариант для круглосуточного наблюдения в любых погодных условиях. Защита по стандарту IP66 гарантирует стойкость к пыли, дождю и снегу, а рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С делает её подходящей для суровых зим и жаркого лета. Благодаря 2-мегапиксельной матрице и разрешению 1920x1080 Пикс. видеозаписи будут четкими и детализированными. Цифровой WDR и функция день/ночь обеспечивают отличное качество картинки при любом освещении, а ИК-подсветка позволяет видеть происходящее даже в полной темноте. Камера поддерживает карты памяти microSD объёмом до 256 ГБ, чтобы хранить большие архивы записей прямо на устройстве. Питание по PoE делает монтаж еще проще — достаточно одного кабеля для передачи данных и энергии. Белый корпус стильно смотрится в современных экстерьерах.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная купольная видеокамера HiWatch — надежный вариант для круглосуточного наблюдения в любых погодных условиях. Защита по стандарту IP66 гарантирует стойкость к пыли, дождю и снегу, а рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С делает её подходящей для суровых зим и жаркого лета. Благодаря 2-мегапиксельной матрице и разрешению 1920x1080 Пикс. видеозаписи будут четкими и детализированными. Цифровой WDR и функция день/ночь обеспечивают отличное качество картинки при любом освещении, а ИК-подсветка позволяет видеть происходящее даже в полной темноте. Камера поддерживает карты памяти microSD объёмом до 256 ГБ, чтобы хранить большие архивы записей прямо на устройстве. Питание по PoE делает монтаж еще проще — достаточно одного кабеля для передачи данных и энергии. Белый корпус стильно смотрится в современных экстерьерах.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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