Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(2.8MM)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб.
В наличии
Код товара: 731737
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 760 руб.
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Вес, г.
800
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(2.8MM)
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(2.8MM)
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Бренд
HIKVISION
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(2.8MM)
Купить Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU(2.8MM) - по цене 12760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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