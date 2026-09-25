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Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro купить с доставкой в Москве
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Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro

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Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro - фото 1
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro - фото 2
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro - фото 3
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro - фото 4
Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
черный
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
до 25 м
Рабочая температура
от -20 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro - фото 1
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro - фото 2
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro - фото 3
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro - фото 4
  • Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 840 руб. 
Начислим 718 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732124
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro
44 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
черный
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
до 25 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP65
Рабочая температура
от -20 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro

Видеокамера Ubiquiti в стильном чёрном цилиндрическом корпусе подходит для установки на улице и внутри помещений. Степень защиты IP65 помогает использовать камеру в уличных условиях, а рабочий диапазон температур от ?20 до +50 °C обеспечивает стабильную работу при разных погодных условиях. Матрица 8 Мп и разрешение 3840?2160 пикселей позволяют получать детализированное изображение. Цифровой WDR помогает сохранить информативность картинки при сложном освещении, а функция день/ночь и ИК-подсветка до 25 метров обеспечивают наблюдение в тёмное время суток. Питание PoE и порт RJ-45 упрощают подключение камеры. При весе 0,68 кг модель удобна для монтажа, а компактный цилиндрический формат органично смотрится в системе видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
черный
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
до 25 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP65
Развернуть
Рабочая температура
от -20 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Ubiquiti в стильном чёрном цилиндрическом корпусе подходит для установки на улице и внутри помещений. Степень защиты IP65 помогает использовать камеру в уличных условиях, а рабочий диапазон температур от ?20 до +50 °C обеспечивает стабильную работу при разных погодных условиях. Матрица 8 Мп и разрешение 3840?2160 пикселей позволяют получать детализированное изображение. Цифровой WDR помогает сохранить информативность картинки при сложном освещении, а функция день/ночь и ИК-подсветка до 25 метров обеспечивают наблюдение в тёмное время суток. Питание PoE и порт RJ-45 упрощают подключение камеры. При весе 0,68 кг модель удобна для монтажа, а компактный цилиндрический формат органично смотрится в системе видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, ИК-подсветка до 25 м UBIQUITI UVC-G5-Pro - по цене 44840 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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