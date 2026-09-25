Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Turret-W
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 640 руб.
В наличии
Код товара: 732105
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52 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Turret-W
Уличная купольная видеокамера Ubiquiti сочетает высокую детализацию и готовность к работе в сложных погодных условиях. Матрица 8 Мп и разрешение 3840?2160 пикселей обеспечивают чёткое изображение, а цифровой WDR помогает сохранить информативность сцены при разном уровне освещения. Функция день/ночь и ИК-подсветка с дальностью до 40 метров позволяют вести наблюдение в любое время суток. Белый корпус с защитой IP66 подходит для установки на улице: камера рассчитана на рабочие температуры от ?30 до +50 °C. Купольная конструкция аккуратно вписывается в пространство, а запись можно сохранять на карту microSD. Встроенный микрофон добавляет звуковое сопровождение, подключение выполняется через порт RJ-45.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Уличная купольная видеокамера Ubiquiti сочетает высокую детализацию и готовность к работе в сложных погодных условиях. Матрица 8 Мп и разрешение 3840?2160 пикселей обеспечивают чёткое изображение, а цифровой WDR помогает сохранить информативность сцены при разном уровне освещения. Функция день/ночь и ИК-подсветка с дальностью до 40 метров позволяют вести наблюдение в любое время суток. Белый корпус с защитой IP66 подходит для установки на улице: камера рассчитана на рабочие температуры от ?30 до +50 °C. Купольная конструкция аккуратно вписывается в пространство, а запись можно сохранять на карту microSD. Встроенный микрофон добавляет звуковое сопровождение, подключение выполняется через порт RJ-45.
Купить Видеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белый UBIQUITI UVC-AI-Turret-W - по цене 52640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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