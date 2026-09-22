Видеорегистратор HiWatch DS-N308P(D)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-N308P(D)
Видеорегистратор HiWatch представляет собой надежное решение для видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество записи и стабильную работу. Устройство поддерживает запись с 8 каналов, позволяя вести мониторинг в нескольких зонах одновременно. С максимальным разрешением видеозаписи 3840x2160 и частотой 30 кадров в секунду, вы получаете четкое и плавное изображение, которое подходит для детального анализа и наблюдения. Видеорегистратор оборудован одним слотом для установки жесткого или твердотельного накопителя через интерфейс SATA, с поддержкой максимального объема до 6 ТБ, предоставляя вам значительное пространство для хранения видеоданных. Накопители не входят в комплект, что позволяет самостоятельно выбрать подходящий тип и объем памяти, соответствующий вашим нуждам. Устройство оснащено разъемами HDMI и VGA, что облегчает подключение к различным мониторам и телевизорам, обеспечивая гибкость в настройке видеонаблюдения. Сетевая скорость Ethernet до 100 Мбит/с позволяет надежно интегрироваться в существующую сеть, обеспечивая быстрый доступ к видеоматериалам. Весом всего 1 кг и с потребляемой мощностью в 10 Вт, данный видеорегистратор является экономичным в использовании, не оказывая значительной нагрузки на электросеть. HiWatch предлагает качественный видеорегистратор для пользователей, которые ценят эффективность и надежность в системе видеонаблюдения.
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