Top.Mail.Ru
Видеорегистратор HiWatch DS-N308P(D) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор HiWatch DS-N308P(D)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеорегистратор HiWatch DS-N308P(D) - фото 1
Видеорегистратор HiWatch DS-N308P(D) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор HiWatch DS-N308P(D) - фото 1
  • Видеорегистратор HiWatch DS-N308P(D) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731715
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet, кабель SATA, кабель питания, мышь
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
8 портов
Потребляемая мощность, Вт
10
Габариты
320x240x48 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.8

Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-N308P(D)

Видеорегистратор HiWatch представляет собой надежное решение для видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество записи и стабильную работу. Устройство поддерживает запись с 8 каналов, позволяя вести мониторинг в нескольких зонах одновременно. С максимальным разрешением видеозаписи 3840x2160 и частотой 30 кадров в секунду, вы получаете четкое и плавное изображение, которое подходит для детального анализа и наблюдения. Видеорегистратор оборудован одним слотом для установки жесткого или твердотельного накопителя через интерфейс SATA, с поддержкой максимального объема до 6 ТБ, предоставляя вам значительное пространство для хранения видеоданных. Накопители не входят в комплект, что позволяет самостоятельно выбрать подходящий тип и объем памяти, соответствующий вашим нуждам. Устройство оснащено разъемами HDMI и VGA, что облегчает подключение к различным мониторам и телевизорам, обеспечивая гибкость в настройке видеонаблюдения. Сетевая скорость Ethernet до 100 Мбит/с позволяет надежно интегрироваться в существующую сеть, обеспечивая быстрый доступ к видеоматериалам. Весом всего 1 кг и с потребляемой мощностью в 10 Вт, данный видеорегистратор является экономичным в использовании, не оказывая значительной нагрузки на электросеть. HiWatch предлагает качественный видеорегистратор для пользователей, которые ценят эффективность и надежность в системе видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеорегистратор HiWatch DS-N308P(D)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet, кабель SATA, кабель питания, мышь
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
8 портов
Потребляемая мощность, Вт
10
Габариты
320x240x48 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор HiWatch представляет собой надежное решение для видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество записи и стабильную работу. Устройство поддерживает запись с 8 каналов, позволяя вести мониторинг в нескольких зонах одновременно. С максимальным разрешением видеозаписи 3840x2160 и частотой 30 кадров в секунду, вы получаете четкое и плавное изображение, которое подходит для детального анализа и наблюдения. Видеорегистратор оборудован одним слотом для установки жесткого или твердотельного накопителя через интерфейс SATA, с поддержкой максимального объема до 6 ТБ, предоставляя вам значительное пространство для хранения видеоданных. Накопители не входят в комплект, что позволяет самостоятельно выбрать подходящий тип и объем памяти, соответствующий вашим нуждам. Устройство оснащено разъемами HDMI и VGA, что облегчает подключение к различным мониторам и телевизорам, обеспечивая гибкость в настройке видеонаблюдения. Сетевая скорость Ethernet до 100 Мбит/с позволяет надежно интегрироваться в существующую сеть, обеспечивая быстрый доступ к видеоматериалам. Весом всего 1 кг и с потребляемой мощностью в 10 Вт, данный видеорегистратор является экономичным в использовании, не оказывая значительной нагрузки на электросеть. HiWatch предлагает качественный видеорегистратор для пользователей, которые ценят эффективность и надежность в системе видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор HiWatch DS-N308P(D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...