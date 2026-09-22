Frank Sinatra - Sinatra In Love (8712177064403) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Sinatra In Love
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730519
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8712177064403]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Sinatra In Love
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
My Funny Valentine, Night And Day, You Brought A New Kind Of Love To Me, The Very Thought Of You, You'd Be So Nice To Come Home To, I've Got A Crush You, Come Rain Or Come Shine, Someone To Watch Over Me, Witchcraft, Love Is Here To Stay, I Get A Kick Out Of You, You Make Me Feel So Young, Embraceable You, You're Getting To Be A Habit With Me, Half As Lovely, Twice As True, (Love Is) The Tender Trap, I've Got You Under My Skin, Nice 'N' Easy, Misty, I've Got My Love To Keep Me Warm, Some Enchant
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Sinatra - Sinatra In Love (8712177064403) виниловая пластинка
"Sinatra in Love" - это альбом-компиляция американского певца и актера Фрэнка Синатры, выпущенный в 1998 году. В альбом вошли некоторые из самых романтических песен Синатры, все из которых были записаны в 1950-х и 1960-х годах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитМураками - В песнях навсегда (4620032917594) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитWeather Report, Weather Report (8719262006799) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) винило...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings ...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитJoni Mitchell - Live At Canterbury House 1967 (0603497846672) ви...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитDream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитBorknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (coloured) (0075678...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитDua Lipa - Dua Lipa (0190295908874) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитCalvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитKovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8712177064403]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Sinatra In Love
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
My Funny Valentine, Night And Day, You Brought A New Kind Of Love To Me, The Very Thought Of You, You'd Be So Nice To Come Home To, I've Got A Crush You, Come Rain Or Come Shine, Someone To Watch Over Me, Witchcraft, Love Is Here To Stay, I Get A Kick Out Of You, You Make Me Feel So Young, Embraceable You, You're Getting To Be A Habit With Me, Half As Lovely, Twice As True, (Love Is) The Tender Trap, I've Got You Under My Skin, Nice 'N' Easy, Misty, I've Got My Love To Keep Me Warm, Some Enchant
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
"Sinatra in Love" - это альбом-компиляция американского певца и актера Фрэнка Синатры, выпущенный в 1998 году. В альбом вошли некоторые из самых романтических песен Синатры, все из которых были записаны в 1950-х и 1960-х годах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Frank Sinatra - Sinatra In Love (8712177064403) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Frank Sinatra - Sinatra In Love (8712177064403) виниловая пластинка