Francis Rossi - The Accidental (4029759209256) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Francis Rossi
Альбом (сингл)
The Accidental
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730515
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759209256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Francis Rossi
Альбом (сингл)
The Accidental
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Much Better, Go Man Go, Push Comes To Shove, Back On Our Home Ground, Dead Of Night, Going Home, Bye My Love, Something In The Air (Stormy Weather), Picture Perfect, November Again, Things Will Get Better, Oh So Good, Beautiful World, Time To Remember
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Francis Rossi - The Accidental (4029759209256) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Much Better, Go Man Go, Push Comes To Shove, Back On Our Home Ground, Dead Of Night, Going Home, Bye My Love, Something In The Air (Stormy Weather), Picture Perfect, November Again, Things Will Get Better, Oh So Good, Beautiful World, Time To Remember
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759209256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Francis Rossi
Альбом (сингл)
The Accidental
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Much Better, Go Man Go, Push Comes To Shove, Back On Our Home Ground, Dead Of Night, Going Home, Bye My Love, Something In The Air (Stormy Weather), Picture Perfect, November Again, Things Will Get Better, Oh So Good, Beautiful World, Time To Remember
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Much Better, Go Man Go, Push Comes To Shove, Back On Our Home Ground, Dead Of Night, Going Home, Bye My Love, Something In The Air (Stormy Weather), Picture Perfect, November Again, Things Will Get Better, Oh So Good, Beautiful World, Time To Remember
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Francis Rossi - The Accidental (4029759209256) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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