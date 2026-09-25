Nick Cave - Skeleton Tree (5060454945963) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nick Cave
Альбом (сингл)
Skeleton Tree
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730452
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Характеристики
Бренд
Bad Seed
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bad Seed
Barcode
[5060454945963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nick Cave
Альбом (сингл)
Skeleton Tree
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jesus Alone, Rings Of Saturn, Girl In Amber, Magneto, Anthrocene, I Need You, Distant Sky, Skeleton Tree
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nick Cave - Skeleton Tree (5060454945963) виниловая пластинка
«Skeleton Tree» — шестнадцатый студийный альбом группы Nick Cave and the Bad Seeds, вышедший в 2016 году. Nick Cave and the Bad Seeds — рок-группа с международным составом, основанная в 1983 году в Мельбурне австралийским музыкантом Ником Кейвом. Коллектив был основан после распада первого проекта Кейва и Мика Харви — The Birthday Party. Основой для звучания новая группа взяла нойз-рок, а также элементы таких стилей как панк-рок, готик-рок, блюз и ноу-вейв.
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Бренд
Bad Seed
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bad Seed
Barcode
[5060454945963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nick Cave
Альбом (сингл)
Skeleton Tree
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jesus Alone, Rings Of Saturn, Girl In Amber, Magneto, Anthrocene, I Need You, Distant Sky, Skeleton Tree
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
«Skeleton Tree» — шестнадцатый студийный альбом группы Nick Cave and the Bad Seeds, вышедший в 2016 году. Nick Cave and the Bad Seeds — рок-группа с международным составом, основанная в 1983 году в Мельбурне австралийским музыкантом Ником Кейвом. Коллектив был основан после распада первого проекта Кейва и Мика Харви — The Birthday Party. Основой для звучания новая группа взяла нойз-рок, а также элементы таких стилей как панк-рок, готик-рок, блюз и ноу-вейв.
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Nick Cave - Skeleton Tree (5060454945963) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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