Bonobo - Late Night Tales (0825646373895) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 730418
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Характеристики
Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Late Night Tales
Barcode
[0825646373895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dustin O'Halloran–An Ending A Beginning, Bonobo–Get Thy Bearings, Darondo–Didn't I, Nina Simone–Baltimore, Menahan Street Band–The Traitor, Romare–Down The Line, Shlohmo–Places, The Invisible (2)–Wings (Floating Points Remix), BadBadNotGood–Hedron, Matthew Bourne–VIII. Juliette, Airhead (5)–South Congress, Matthew Halsall–Sailing Out To Sea, Dorothy Ashby–Essence Of Sapphire, Peter And Kerry–One Thing, Eddi Front–Gigantic, Bill Evans–Peace Piece, Benedict Cumberbatch–Flat Of Angles Part 3
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
LateNightTales
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bonobo - Late Night Tales (0825646373895) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dustin O'Halloran–An Ending A Beginning, Bonobo–Get Thy Bearings, Darondo–Didn't I, Nina Simone–Baltimore, Menahan Street Band–The Traitor, Romare–Down The Line, Shlohmo–Places, The Invisible (2)–Wings (Floating Points Remix), BadBadNotGood–Hedron, Matthew Bourne–VIII. Juliette, Airhead (5)–South Congress, Matthew Halsall–Sailing Out To Sea, Dorothy Ashby–Essence Of Sapphire, Peter And Kerry–One Thing, Eddi Front–Gigantic, Bill Evans–Peace Piece, Benedict Cumberbatch–Flat Of Angles Part 3
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Late Night Tales
Barcode
[0825646373895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dustin O'Halloran–An Ending A Beginning, Bonobo–Get Thy Bearings, Darondo–Didn't I, Nina Simone–Baltimore, Menahan Street Band–The Traitor, Romare–Down The Line, Shlohmo–Places, The Invisible (2)–Wings (Floating Points Remix), BadBadNotGood–Hedron, Matthew Bourne–VIII. Juliette, Airhead (5)–South Congress, Matthew Halsall–Sailing Out To Sea, Dorothy Ashby–Essence Of Sapphire, Peter And Kerry–One Thing, Eddi Front–Gigantic, Bill Evans–Peace Piece, Benedict Cumberbatch–Flat Of Angles Part 3
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
LateNightTales
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dustin O'Halloran–An Ending A Beginning, Bonobo–Get Thy Bearings, Darondo–Didn't I, Nina Simone–Baltimore, Menahan Street Band–The Traitor, Romare–Down The Line, Shlohmo–Places, The Invisible (2)–Wings (Floating Points Remix), BadBadNotGood–Hedron, Matthew Bourne–VIII. Juliette, Airhead (5)–South Congress, Matthew Halsall–Sailing Out To Sea, Dorothy Ashby–Essence Of Sapphire, Peter And Kerry–One Thing, Eddi Front–Gigantic, Bill Evans–Peace Piece, Benedict Cumberbatch–Flat Of Angles Part 3
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Купить Bonobo - Late Night Tales (0825646373895) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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