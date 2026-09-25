OneRepublic - Artificial Paradise (coloured) (0602465898323) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
Artificial Paradise
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 730385
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602465898323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
Artificial Paradise
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Artificial Paradise, Hurt, Sink Or Swim, Mirage, Sunshine, I Don't Wanna Wait, I Ain't Worried, Entr'acte, West Coast, Nobody, Serotonin, Red Light Green Light, Runaway, Last Holiday, Singapore, I Don’t Wanna Wait (Acoustic), Nobody (Acoustic), Stargazing (Acoustic), Runaway (Acoustic), You Were Loved (Acoustic), I Ain't Worried (Acoustic), Sunshine (Acoustic), West Coast (Acoustic)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OneRepublic - Artificial Paradise (coloured) (0602465898323) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Artificial Paradise, Hurt, Sink Or Swim, Mirage, Sunshine, I Don't Wanna Wait, I Ain't Worried, Entr'acte, West Coast, Nobody, Serotonin, Red Light Green Light, Runaway, Last Holiday, Singapore, I Don’t Wanna Wait (Acoustic), Nobody (Acoustic), Stargazing (Acoustic), Runaway (Acoustic), You Were Loved (Acoustic), I Ain't Worried (Acoustic), Sunshine (Acoustic), West Coast (Acoustic)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602465898323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
Artificial Paradise
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Artificial Paradise, Hurt, Sink Or Swim, Mirage, Sunshine, I Don't Wanna Wait, I Ain't Worried, Entr'acte, West Coast, Nobody, Serotonin, Red Light Green Light, Runaway, Last Holiday, Singapore, I Don’t Wanna Wait (Acoustic), Nobody (Acoustic), Stargazing (Acoustic), Runaway (Acoustic), You Were Loved (Acoustic), I Ain't Worried (Acoustic), Sunshine (Acoustic), West Coast (Acoustic)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Artificial Paradise, Hurt, Sink Or Swim, Mirage, Sunshine, I Don't Wanna Wait, I Ain't Worried, Entr'acte, West Coast, Nobody, Serotonin, Red Light Green Light, Runaway, Last Holiday, Singapore, I Don’t Wanna Wait (Acoustic), Nobody (Acoustic), Stargazing (Acoustic), Runaway (Acoustic), You Were Loved (Acoustic), I Ain't Worried (Acoustic), Sunshine (Acoustic), West Coast (Acoustic)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
OneRepublic - Artificial Paradise (coloured) (0602465898323) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4890 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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