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Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка

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Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка - фото 1
Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка - фото 2
Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка - фото 3
Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка - фото 4
Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Gula Matari
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка - фото 1
  • Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка - фото 2
  • Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка - фото 3
  • Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка - фото 4
  • Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730362
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[0600753959428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Gula Matari
Жанр
Soul
Трек-лист
Bridge Over Troubled Water, Gula Matari, Walkin', Hummin'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bridge Over Troubled Water, Gula Matari, Walkin', Hummin'



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[0600753959428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Gula Matari
Жанр
Soul
Трек-лист
Bridge Over Troubled Water, Gula Matari, Walkin', Hummin'
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bridge Over Troubled Water, Gula Matari, Walkin', Hummin'


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Quincy Jones - Gula Matari (0600753959428) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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