Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка
Human— четвёртый студийный альбом американской дэт-метал-группы Death, вышедший в октябре 1991 года на лейбле звукозаписи Relativity Records. В ходе европейского турне в поддержку третьего альбома Death «Spiritual Healing», фронтмен группы Чак Шульдинер, остался недоволен организацией гастролей и после ряда концертов улетел обратно в США, в то время как оставшиеся без лидера музыканты продолжали гастроли. Узнав о таком вероломстве, Чак отказался от услуг всех музыкантов и набрал новый состав группы. Он пригласил басиста Стива ДиДжорджио, гитариста Пола Масвидала вместе с барабанщиком Шоном Райнертом и в этом составе записал Human. Два последних музыканта также входили в группу Cynic, ставшую, наряду с Death и некоторыми другими коллективами, одной из основоположниц тесно связанных между собой стилей, таких как техничный дэт-метал и прогрессивный дэт-метал. Стив Диджорджио уходит после записи этого альбома (хотя в 1993 году возвращается к записи следующего альбома Individual Thought Patterns) и его заменяет музыкант Скотт Карино, который записывает первую часть бас-партии в композиции "Cosmic Sea", а также гастролирует с Death в период между 1991-1992-м годами. Этот переломный альбом представляет собой один из первых и ключевых альбомов в техничном/прогрессивном дэт-метале, ознаменовав начало значительных изменений в стиле группы, будучи более сложным, чем их предыдущие работы. Чак Шульдинер сумел преодолеть границы бескомпромиссной скорости и виртуозности, смешивая техничную и замысловатую игру на ритм-гитаре со сложными аранжировками и эмоциональными соло-партиями. Тексты песен стали значительно более вдумчивыми, по сравнению с кровавой тематикой «Scream Bloody Gore», «Leprosy» и даже остро социально-ориентированным альбомом «Spiritual Healing».
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