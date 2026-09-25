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Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка

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Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка - фото 2
Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка - фото 3
Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка - фото 4
Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
HUMAN
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка - фото 1
  • Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка - фото 2
  • Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка - фото 3
  • Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка - фото 4
  • Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730281
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676716517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
HUMAN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Flattening Of Emotions, Suicide Machine, One, Secret Face, Lack Of Comprehension, See Through Dreams, Cosmic Sea, Vacant Planets
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка

Human— четвёртый студийный альбом американской дэт-метал-группы Death, вышедший в октябре 1991 года на лейбле звукозаписи Relativity Records. В ходе европейского турне в поддержку третьего альбома Death «Spiritual Healing», фронтмен группы Чак Шульдинер, остался недоволен организацией гастролей и после ряда концертов улетел обратно в США, в то время как оставшиеся без лидера музыканты продолжали гастроли. Узнав о таком вероломстве, Чак отказался от услуг всех музыкантов и набрал новый состав группы. Он пригласил басиста Стива ДиДжорджио, гитариста Пола Масвидала вместе с барабанщиком Шоном Райнертом и в этом составе записал Human. Два последних музыканта также входили в группу Cynic, ставшую, наряду с Death и некоторыми другими коллективами, одной из основоположниц тесно связанных между собой стилей, таких как техничный дэт-метал и прогрессивный дэт-метал. Стив Диджорджио уходит после записи этого альбома (хотя в 1993 году возвращается к записи следующего альбома Individual Thought Patterns) и его заменяет музыкант Скотт Карино, который записывает первую часть бас-партии в композиции "Cosmic Sea", а также гастролирует с Death в период между 1991-1992-м годами. Этот переломный альбом представляет собой один из первых и ключевых альбомов в техничном/прогрессивном дэт-метале, ознаменовав начало значительных изменений в стиле группы, будучи более сложным, чем их предыдущие работы. Чак Шульдинер сумел преодолеть границы бескомпромиссной скорости и виртуозности, смешивая техничную и замысловатую игру на ритм-гитаре со сложными аранжировками и эмоциональными соло-партиями. Тексты песен стали значительно более вдумчивыми, по сравнению с кровавой тематикой «Scream Bloody Gore», «Leprosy» и даже остро социально-ориентированным альбомом «Spiritual Healing».

Отзывы о товаре Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676716517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
HUMAN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Flattening Of Emotions, Suicide Machine, One, Secret Face, Lack Of Comprehension, See Through Dreams, Cosmic Sea, Vacant Planets
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Human— четвёртый студийный альбом американской дэт-метал-группы Death, вышедший в октябре 1991 года на лейбле звукозаписи Relativity Records. В ходе европейского турне в поддержку третьего альбома Death «Spiritual Healing», фронтмен группы Чак Шульдинер, остался недоволен организацией гастролей и после ряда концертов улетел обратно в США, в то время как оставшиеся без лидера музыканты продолжали гастроли. Узнав о таком вероломстве, Чак отказался от услуг всех музыкантов и набрал новый состав группы. Он пригласил басиста Стива ДиДжорджио, гитариста Пола Масвидала вместе с барабанщиком Шоном Райнертом и в этом составе записал Human. Два последних музыканта также входили в группу Cynic, ставшую, наряду с Death и некоторыми другими коллективами, одной из основоположниц тесно связанных между собой стилей, таких как техничный дэт-метал и прогрессивный дэт-метал. Стив Диджорджио уходит после записи этого альбома (хотя в 1993 году возвращается к записи следующего альбома Individual Thought Patterns) и его заменяет музыкант Скотт Карино, который записывает первую часть бас-партии в композиции "Cosmic Sea", а также гастролирует с Death в период между 1991-1992-м годами. Этот переломный альбом представляет собой один из первых и ключевых альбомов в техничном/прогрессивном дэт-метале, ознаменовав начало значительных изменений в стиле группы, будучи более сложным, чем их предыдущие работы. Чак Шульдинер сумел преодолеть границы бескомпромиссной скорости и виртуозности, смешивая техничную и замысловатую игру на ритм-гитаре со сложными аранжировками и эмоциональными соло-партиями. Тексты песен стали значительно более вдумчивыми, по сравнению с кровавой тематикой «Scream Bloody Gore», «Leprosy» и даже остро социально-ориентированным альбомом «Spiritual Healing».
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Death - Human (0781676716517) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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