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Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый

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Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 1
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 2
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 3
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 4
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 5
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 6
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 7
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 8
Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Realme 16 Pro
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2772x1272
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 1
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 2
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 3
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 4
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 5
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 6
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 7
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 8
  • Смартфон Realme 16 Pro 8/256Gb Бежевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
31 410 руб.  51 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730034
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Характеристики

Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro
Цвет
бежевый
Материал корпуса
кожа, пластик
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2772x1272
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый

Realme представляет стильный и мощный смартфон, сочетающий в себе передовые технологии и изысканный дизайн. Выполненный в привлекательном бежевом цвете, корпус устройства изготовлен из комбинации кожи и пластика, что придаёт ему элегантность и практичность одновременно. Смартфон защищён по стандартам IP68/IP69K, обеспечивая надёжную защиту от пыли и влаги. Большой 6,78-дюймовый экран с разрешением 2772x1272 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает чёткое и плавное изображение, будь то просмотр мультимедиа или динамичные игры. Сердцем устройства служит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2500 МГц, который гарантирует быструю и эффективную работу. Смартфон работает на операционной системе Android с объёмом оперативной памяти 12 Гб, что обеспечивает бесперебойное выполнение многозадачных процессов. Вместительная встроенная память 512 Гб позволяет хранить большой объём данных и мультимедийных файлов. Хотя слот для карты памяти отсутствует, два слота для SIM-карт обеспечивают дополнительное удобство и гибкость в использовании. Realme — это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля, производительности и устойчивости.

Отзывы о товаре Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый




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Характеристики
Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme 16 Pro
Цвет
бежевый
Материал корпуса
кожа, пластик
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2772x1272
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Realme представляет стильный и мощный смартфон, сочетающий в себе передовые технологии и изысканный дизайн. Выполненный в привлекательном бежевом цвете, корпус устройства изготовлен из комбинации кожи и пластика, что придаёт ему элегантность и практичность одновременно. Смартфон защищён по стандартам IP68/IP69K, обеспечивая надёжную защиту от пыли и влаги. Большой 6,78-дюймовый экран с разрешением 2772x1272 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает чёткое и плавное изображение, будь то просмотр мультимедиа или динамичные игры. Сердцем устройства служит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2500 МГц, который гарантирует быструю и эффективную работу. Смартфон работает на операционной системе Android с объёмом оперативной памяти 12 Гб, что обеспечивает бесперебойное выполнение многозадачных процессов. Вместительная встроенная память 512 Гб позволяет хранить большой объём данных и мультимедийных файлов. Хотя слот для карты памяти отсутствует, два слота для SIM-карт обеспечивают дополнительное удобство и гибкость в использовании. Realme — это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля, производительности и устойчивости.
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Отзывы


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