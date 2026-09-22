Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый
Realme представляет стильный и мощный смартфон, сочетающий в себе передовые технологии и изысканный дизайн. Выполненный в привлекательном бежевом цвете, корпус устройства изготовлен из комбинации кожи и пластика, что придаёт ему элегантность и практичность одновременно. Смартфон защищён по стандартам IP68/IP69K, обеспечивая надёжную защиту от пыли и влаги. Большой 6,78-дюймовый экран с разрешением 2772x1272 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает чёткое и плавное изображение, будь то просмотр мультимедиа или динамичные игры. Сердцем устройства служит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2500 МГц, который гарантирует быструю и эффективную работу. Смартфон работает на операционной системе Android с объёмом оперативной памяти 12 Гб, что обеспечивает бесперебойное выполнение многозадачных процессов. Вместительная встроенная память 512 Гб позволяет хранить большой объём данных и мультимедийных файлов. Хотя слот для карты памяти отсутствует, два слота для SIM-карт обеспечивают дополнительное удобство и гибкость в использовании. Realme — это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля, производительности и устойчивости.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black
-
В наличииЦена 32 890 руб. 49 790 руб.8223 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 32 890 руб. 49 790 руб.8223 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSH Black
-
В наличииЦена 34 490 руб. 55 490 руб.8623 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Green
-
В наличииЦена 34 490 руб. 55 490 руб.8623 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 12/256Gb Titan
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Realme 16 Pro 12/512Gb Бежевый