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Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7700
Тип управления
поворотное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730018
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Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53
Варочная панель GEFEST представляет собой элегантное и функциональное решение для любой современной кухни. Этот газовый прибор изготовлен с использованием высококачественного закаленного стекла, что придает ему стильный и современный внешний вид. Панель оснащена четырьмя конфорками, обеспечивающими достаточную мощность для приготовления разнообразных блюд, с общей выходной мощностью 7700 Вт.
Черный цвет варочной панели добавляет изысканности и вписывается в любой интерьер, создавая гармоничное сочетание с другими элементами кухни. Поворотное управление обеспечивает удобство использования и точность регулировки интенсивности нагрева, что особенно важно для достижения идеальных результатов в кулинарии.
Произведенная в Беларуси, варочная панель GEFEST сочетает в себе проверенное качество и надежность. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт, современный дизайн и надежную работу бытовой техники.
Варочная панель GEFEST представляет собой элегантное и функциональное решение для любой современной кухни. Этот газовый прибор изготовлен с использованием высококачественного закаленного стекла, что придает ему стильный и современный внешний вид. Панель оснащена четырьмя конфорками, обеспечивающими достаточную мощность для приготовления разнообразных блюд, с общей выходной мощностью 7700 Вт.
Черный цвет варочной панели добавляет изысканности и вписывается в любой интерьер, создавая гармоничное сочетание с другими элементами кухни. Поворотное управление обеспечивает удобство использования и точность регулировки интенсивности нагрева, что особенно важно для достижения идеальных результатов в кулинарии.
Произведенная в Беларуси, варочная панель GEFEST сочетает в себе проверенное качество и надежность. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт, современный дизайн и надежную работу бытовой техники.
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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