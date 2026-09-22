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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53

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Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото 1
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото 2
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото 3
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото 4
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото 5
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото 6
Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7700
Тип управления
поворотное
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото 1
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото 2
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото 3
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото 4
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото 5
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото 6
  • Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730018
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Характеристики

Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7700
Тип управления
поворотное
Размер ниши для встраивания
55.4 x 5 x 48.6 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60 x 52,5 x 10 см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х59х17
Вес, кг.
15

Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53

Варочная панель GEFEST представляет собой элегантное и функциональное решение для любой современной кухни. Этот газовый прибор изготовлен с использованием высококачественного закаленного стекла, что придает ему стильный и современный внешний вид. Панель оснащена четырьмя конфорками, обеспечивающими достаточную мощность для приготовления разнообразных блюд, с общей выходной мощностью 7700 Вт. Черный цвет варочной панели добавляет изысканности и вписывается в любой интерьер, создавая гармоничное сочетание с другими элементами кухни. Поворотное управление обеспечивает удобство использования и точность регулировки интенсивности нагрева, что особенно важно для достижения идеальных результатов в кулинарии. Произведенная в Беларуси, варочная панель GEFEST сочетает в себе проверенное качество и надежность. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт, современный дизайн и надежную работу бытовой техники.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GEFEST
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7700
Тип управления
поворотное
Размер ниши для встраивания
55.4 x 5 x 48.6 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60 x 52,5 x 10 см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Варочная панель GEFEST представляет собой элегантное и функциональное решение для любой современной кухни. Этот газовый прибор изготовлен с использованием высококачественного закаленного стекла, что придает ему стильный и современный внешний вид. Панель оснащена четырьмя конфорками, обеспечивающими достаточную мощность для приготовления разнообразных блюд, с общей выходной мощностью 7700 Вт. Черный цвет варочной панели добавляет изысканности и вписывается в любой интерьер, создавая гармоничное сочетание с другими элементами кухни. Поворотное управление обеспечивает удобство использования и точность регулировки интенсивности нагрева, что особенно важно для достижения идеальных результатов в кулинарии. Произведенная в Беларуси, варочная панель GEFEST сочетает в себе проверенное качество и надежность. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт, современный дизайн и надежную работу бытовой техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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