Коммутатор TP-Link LS1016G
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link LS1016G
Коммутатор TP-Link представляет собой надежное и функциональное сетевое устройство, идеально подходящее для использования в офисах или небольших предприятиях. Этот неуправляемый коммутатор L2 уровня оснащен 16 портами RJ45, обеспечивающими скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы трафика. Изюминкой данного устройства является его простота в использовании и установка. Коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что делает его удобным для размещения в различных рабочих пространствах. Отсутствие поддержки технологии Power over Ethernet (PoE) делает его идеальным решением для тех, кому не требуется передача электроэнергии по Ethernet кабелям. Коммутатор TP-Link произведен в Китае и обладает качеством исполнения, которое вы ожидаете от бренда с международной репутацией. С весом всего 1,75 кг, он остается устойчивым и надежным даже при интенсивной каждой нагрузке. Устройство также поддерживает эффективную обработку сетевых адресов, предлагая размер таблицы MAC адресов до 8000. Это позволяет обрабатывать крупные объемы подключений и гибко управлять сетевым трафиком. Благодаря высокому качеству и производительности, коммутатор TP-Link станет надежным элементом вашей сетевой инфраструктуры.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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