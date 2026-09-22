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Коммутатор TP-Link LS1016G купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link LS1016G

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link LS1016G - фото 1
  • Коммутатор TP-Link LS1016G - фото 2
  • Коммутатор TP-Link LS1016G - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729810
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х8
Вес, кг.
1.75

Описание товара Коммутатор TP-Link LS1016G

Коммутатор TP-Link представляет собой надежное и функциональное сетевое устройство, идеально подходящее для использования в офисах или небольших предприятиях. Этот неуправляемый коммутатор L2 уровня оснащен 16 портами RJ45, обеспечивающими скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы трафика. Изюминкой данного устройства является его простота в использовании и установка. Коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что делает его удобным для размещения в различных рабочих пространствах. Отсутствие поддержки технологии Power over Ethernet (PoE) делает его идеальным решением для тех, кому не требуется передача электроэнергии по Ethernet кабелям. Коммутатор TP-Link произведен в Китае и обладает качеством исполнения, которое вы ожидаете от бренда с международной репутацией. С весом всего 1,75 кг, он остается устойчивым и надежным даже при интенсивной каждой нагрузке. Устройство также поддерживает эффективную обработку сетевых адресов, предлагая размер таблицы MAC адресов до 8000. Это позволяет обрабатывать крупные объемы подключений и гибко управлять сетевым трафиком. Благодаря высокому качеству и производительности, коммутатор TP-Link станет надежным элементом вашей сетевой инфраструктуры.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link LS1016G




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link представляет собой надежное и функциональное сетевое устройство, идеально подходящее для использования в офисах или небольших предприятиях. Этот неуправляемый коммутатор L2 уровня оснащен 16 портами RJ45, обеспечивающими скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы трафика. Изюминкой данного устройства является его простота в использовании и установка. Коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что делает его удобным для размещения в различных рабочих пространствах. Отсутствие поддержки технологии Power over Ethernet (PoE) делает его идеальным решением для тех, кому не требуется передача электроэнергии по Ethernet кабелям. Коммутатор TP-Link произведен в Китае и обладает качеством исполнения, которое вы ожидаете от бренда с международной репутацией. С весом всего 1,75 кг, он остается устойчивым и надежным даже при интенсивной каждой нагрузке. Устройство также поддерживает эффективную обработку сетевых адресов, предлагая размер таблицы MAC адресов до 8000. Это позволяет обрабатывать крупные объемы подключений и гибко управлять сетевым трафиком. Благодаря высокому качеству и производительности, коммутатор TP-Link станет надежным элементом вашей сетевой инфраструктуры.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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