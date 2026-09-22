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Коммутатор HUAWEI S220S-24P4JX (98012518) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор HUAWEI S220S-24P4JX (98012518)

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Коммутатор HUAWEI S220S-24P4JX (98012518) - фото 1
Коммутатор HUAWEI S220S-24P4JX (98012518) - фото 2
Коммутатор HUAWEI S220S-24P4JX (98012518) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
  • Коммутатор HUAWEI S220S-24P4JX (98012518) - фото 1
  • Коммутатор HUAWEI S220S-24P4JX (98012518) - фото 2
  • Коммутатор HUAWEI S220S-24P4JX (98012518) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729768
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х36х9
Вес, кг.
3.8

Описание товара Коммутатор HUAWEI S220S-24P4JX (98012518)

Описание для коммутатора Huawei: Представляем вашему вниманию управляемый коммутатор Huawei, который идеально подходит для создания надежной и гибкой сети на уровне L2. Этот коммутатор обладает современными техническими характеристиками, обеспечивающими высокую производительность и надежность в эксплуатации. Основные характеристики: - Количество портов SFP: 2 шт, обеспечивающих скорость передачи данных до 1 Гбит/с каждое. Это позволяет легко подключаться к оптическим сетям и расширять масштабы вашей сети. - Количество портов RJ45: 24, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с. Это обеспечивает высокоскоростное подключение для всех ваших устройств с поддержкой Ethernet. - Размер таблицы MAC адресов: 16000, что позволяет эффективно управлять и обрабатывать большое количество подключений. - Форм-фактор: настольный, что делает его удобным для установки в офисных помещениях и на рабочих местах. - Вес устройства составляет 3,8 кг, что делает его достаточно компактным и мобильным для перемещения по мере необходимости. Отсутствие поддержки PoE (Power over Ethernet) означает, что питание подключенных устройств будет осуществляться через их собственные источники питания. Коммутатор Huawei — это надежное решение для вашего бизнеса, обеспечивающее стабильность и безопасность работы сети. Он подходит для использования в малых и средних офисах, объединяя устройства в единую эффективную систему.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S220S-24P4JX (98012518)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Описание для коммутатора Huawei: Представляем вашему вниманию управляемый коммутатор Huawei, который идеально подходит для создания надежной и гибкой сети на уровне L2. Этот коммутатор обладает современными техническими характеристиками, обеспечивающими высокую производительность и надежность в эксплуатации. Основные характеристики: - Количество портов SFP: 2 шт, обеспечивающих скорость передачи данных до 1 Гбит/с каждое. Это позволяет легко подключаться к оптическим сетям и расширять масштабы вашей сети. - Количество портов RJ45: 24, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с. Это обеспечивает высокоскоростное подключение для всех ваших устройств с поддержкой Ethernet. - Размер таблицы MAC адресов: 16000, что позволяет эффективно управлять и обрабатывать большое количество подключений. - Форм-фактор: настольный, что делает его удобным для установки в офисных помещениях и на рабочих местах. - Вес устройства составляет 3,8 кг, что делает его достаточно компактным и мобильным для перемещения по мере необходимости. Отсутствие поддержки PoE (Power over Ethernet) означает, что питание подключенных устройств будет осуществляться через их собственные источники питания. Коммутатор Huawei — это надежное решение для вашего бизнеса, обеспечивающее стабильность и безопасность работы сети. Он подходит для использования в малых и средних офисах, объединяя устройства в единую эффективную систему.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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