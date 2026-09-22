Коммутатор HUAWEI S220-8T4S (98012551)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S220-8T4S (98012551)
Коммутаторы Huawei представляют собой идеальное сочетание производительности и надежности для малого и среднего бизнеса. Рассматривая модель с характеристиками: вес 1,41 кг, это управляемый коммутатор, который обеспечивает базовую скорость передачи данных на уровне 10/100/1000 Мбит/сек, что идеально подходит для множества сетевых применений. Коммутатор не поддерживает технологию PoE, однако это компенсируется наличием четырех портов SFP, поддерживающих скорость 1 Гбит/с, что облегчает интеграцию оптоволоконных соединений в вашу сеть. Устройство оснащено восемью портами RJ45, что позволяет эффективно подключать множество устройств в локальной сети. Этот коммутатор, разработанный брендом Huawei, выполнен в настольном форм-факторе, что делает его компактным и удобным для размещения. Работая на втором уровне модели OSI (L2), этот коммутатор способен управлять трафиком в сети с высокой эффективностью, обеспечивая качественную работу сети без задержек. Коммутатор также поддерживает таблицу MAC адресов объемом до 16000 записей, что позволяет обрабатывать большое количество устройств в сети, поддерживая стабильность и эффективность их взаимодействия. В целом, коммутатор Huawei предоставляет надежное и производительное решение для сетей, требующих высокой пропускной способности и гибкости в управлении.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 270 руб.5568 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210X-8F
-
В наличииЦена 22 960 руб.5740 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/A1A
-
В наличииЦена 23 480 руб.5870 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1026P/A1A
-
В наличииЦена 23 680 руб.5920 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE
-
В наличииЦена 23 760 руб.5940 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2016P
-
В наличииЦена 23 880 руб.5970 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-2AC
-
В наличииЦена 24 470 руб.6118 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A
-
В наличииЦена 24 490 руб.6123 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428
-
В наличииЦена 24 660 руб.6165 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL1226P
-
В наличииЦена 25 890 руб.6473 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1052/A3A
-
В наличииЦена 28 260 руб.7065 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A
-
В наличииЦена 28 390 руб.7098 руб. в СплитКоммутатор TP-Link JetStream TL-SG1428PE
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S220-8T4S (98012551)