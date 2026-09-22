Коммутатор HUAWEI S220-24T4X (98012375)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S220-24T4X (98012375)
Коммутаторы Huawei представляют собой мощные и надежные решения для современных сетевых инфраструктур. Рассматриваемая модель — это управляемый коммутатор, выполненный в настольном форм-факторе, обеспечивающий высокую производительность и гибкость в настройке сети. С характеристиками уровня L2, данный коммутатор подходит для выполнения задач коммутации и управления трафиком на втором уровне модели OSI. Он оснащен 24 портами RJ45 для подключения устройств через стандартные витые пары и 4 портами SFP, поддерживающими скорость до 10 Гбит/с, что позволяет быстро интегрировать оптоволоконные каналы в вашу сеть для передачи данных на большие расстояния. С размером таблицы MAC-адресов, вмещающей до 16 000 записей, данный коммутатор может легко справляться с интенсивными потоками данных, обеспечивая эффективную маршрутизацию и балансировку нагрузки. Базовая скорость передачи данных до 10 Гбит/с позволяет гарантировать высокую пропускную способность и стабильность соединений, удовлетворяющих даже самые требовательные требования бизнеса. Вес коммутатора составляет 4,89 кг, что делает его удобным для установки и эксплуатации в различных условиях. Под брендом Huawei, данное устройство сочетает в себе надежность и передовые технологии, предлагая оптимальное решение для построения и управления сетями в офисах и компаниях любых размеров.
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