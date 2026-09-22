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Ария - Крещение Огнем (2Lp) (4680068802974) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ария - Крещение Огнем (2Lp) (4680068802974) виниловая пластинка

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Ария - Крещение Огнем (2Lp) (4680068802974) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Крещение Огнем (2Lp) (4680068802974) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Крещение Огнем (2Lp) (4680068802974) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Крещение Огнем
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Крещение Огнем (2Lp) (4680068802974) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Крещение Огнем (2Lp) (4680068802974) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Крещение Огнем (2Lp) (4680068802974) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729590
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Крещение Огнем
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Патриот, Крещение Огнем, Колизей, Палач, Твой Новый Мир, Там Высоко, Белый Флаг, Битва, Бал У Князя Тьмы, Антихрист, Обман
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Крещение Огнем (2Lp) (4680068802974) виниловая пластинка

Советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы, которые вместе составляют плеяду, называемую «Семейкой Арии».



Теги товара: Ария

Отзывы о товаре Ария - Крещение Огнем (2Lp) (4680068802974) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Крещение Огнем
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Патриот, Крещение Огнем, Колизей, Палач, Твой Новый Мир, Там Высоко, Белый Флаг, Битва, Бал У Князя Тьмы, Антихрист, Обман
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы, которые вместе составляют плеяду, называемую «Семейкой Арии».


Теги товара: Ария
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Отзывы


Ария - Крещение Огнем (2Lp) (4680068802974) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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