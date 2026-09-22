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Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4607097194085) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4607097194085) виниловая пластинка

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Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4607097194085) виниловая пластинка - фото 1
Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4607097194085) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Машина времени
Альбом (сингл)
UNPLUGGED
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4607097194085) виниловая пластинка - фото 1
  • Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4607097194085) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729587
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Характеристики

Бренд
Sintez Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sintez Records
Barcode
[4607097194085]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Машина времени
Альбом (сингл)
UNPLUGGED
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Дорога В Небо, Дальше И Дальше, Мой Друг (Лучше Всех Играет Блюз), Этот Вечный Блюз, Когда Я Был Большим, Колыбельная, Старый Корабль, Кафе "Лира", Родной Дом, Три Окна
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4607097194085) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Макаревичем Андреем Вадимовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Макаревича Андрея Вадимовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом "Unplugged" был выпущен в 1994 году и является концертным альбомом группы. Вся запись альбома была сделана с акустического концерта 1993 года. В сборник вошли многие песни из ранее выпущенного альбома Внештатный командир Земли, а так же некоторые другие композиции. В 1969 году Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ создают рок-группу "Машина времени". Помимо классического рока, группа так же играет в таких стилях, как: рок-н-рол, блюз и песни бардов. Именно такой необычный подход к созданию музыки обеспечил этой группе такую популярность как на советской, так и на российской сценах. За все время своего существования, а группа творит и сейчас, музыканты записали одиннадцать студийных альбомов, и это не считая многочисленных синглов, сборников и дополнительных изданий.

Отзывы о товаре Машина Времени - Unplugged (Picture Vinyl) (4607097194085) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sintez Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sintez Records
Barcode
[4607097194085]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Машина времени
Альбом (сингл)
UNPLUGGED
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Дорога В Небо, Дальше И Дальше, Мой Друг (Лучше Всех Играет Блюз), Этот Вечный Блюз, Когда Я Был Большим, Колыбельная, Старый Корабль, Кафе "Лира", Родной Дом, Три Окна
Версия издания
picture
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Макаревичем Андреем Вадимовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Макаревича Андрея Вадимовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом "Unplugged" был выпущен в 1994 году и является концертным альбомом группы. Вся запись альбома была сделана с акустического концерта 1993 года. В сборник вошли многие песни из ранее выпущенного альбома Внештатный командир Земли, а так же некоторые другие композиции. В 1969 году Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ создают рок-группу "Машина времени". Помимо классического рока, группа так же играет в таких стилях, как: рок-н-рол, блюз и песни бардов. Именно такой необычный подход к созданию музыки обеспечил этой группе такую популярность как на советской, так и на российской сценах. За все время своего существования, а группа творит и сейчас, музыканты записали одиннадцать студийных альбомов, и это не считая многочисленных синглов, сборников и дополнительных изданий.
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