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Пикник - Весёлый И Злой (4680068802776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Весёлый И Злой (4680068802776) виниловая пластинка

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Пикник - Весёлый И Злой (4680068802776) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Весёлый И Злой (4680068802776) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Веселый И Злой
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Весёлый И Злой (4680068802776) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Весёлый И Злой (4680068802776) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Весёлый И Злой (4680068802776) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729551
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Веселый И Злой
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Играй Струна, Играй, Дивись Же, Какими Мы Стали!, Сквозь Одежды, Только Не Плач, Палач, Женщина, В Любую Минуту, Одиночество, Весёлый И Злой (Фантомас), Всё Перевернётся, Утро, Только Не Плач, Палач (Инструментальная Версия), Всё перевернётся (Еще Быстрее)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Весёлый И Злой (4680068802776) виниловая пластинка

Группа ПИКНИК представляет на виниле новый альбом «Весёлый и злой»!. Само название новой номерной пластинки группы уже указывает на то, что некоторые персонажи песен сочетают в себе эти качества. Как это происходит - вы поймете сами, прослушав пластинку. В альбоме 10 композиций и 2 бонусных трека - для тех, кому захочется большего. Что касается содержания песен - всегда лучше послушать их и составить собственное мнение - иначе может пропасть эффект неожиданности. Какие-то песни альбома звучали в радиоэфире, какие-то песни альбома будут исполняться на концертах группы в рамках гастрольного тура “ВЕСЕЛЫЙ И ЗЛОЙ”. ПИКНИК желает меломанам приятного прослушивания и ждёт всех на концертах нового одноимённого тура!. Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.



Теги товара: Пикник

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Веселый И Злой
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Играй Струна, Играй, Дивись Же, Какими Мы Стали!, Сквозь Одежды, Только Не Плач, Палач, Женщина, В Любую Минуту, Одиночество, Весёлый И Злой (Фантомас), Всё Перевернётся, Утро, Только Не Плач, Палач (Инструментальная Версия), Всё перевернётся (Еще Быстрее)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Группа ПИКНИК представляет на виниле новый альбом «Весёлый и злой»!. Само название новой номерной пластинки группы уже указывает на то, что некоторые персонажи песен сочетают в себе эти качества. Как это происходит - вы поймете сами, прослушав пластинку. В альбоме 10 композиций и 2 бонусных трека - для тех, кому захочется большего. Что касается содержания песен - всегда лучше послушать их и составить собственное мнение - иначе может пропасть эффект неожиданности. Какие-то песни альбома звучали в радиоэфире, какие-то песни альбома будут исполняться на концертах группы в рамках гастрольного тура “ВЕСЕЛЫЙ И ЗЛОЙ”. ПИКНИК желает меломанам приятного прослушивания и ждёт всех на концертах нового одноимённого тура!. Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.


Теги товара: Пикник
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Пикник - Весёлый И Злой (4680068802776) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2260 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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