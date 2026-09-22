Пикник - Весёлый И Злой (4680068802776) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Пикник - Весёлый И Злой (4680068802776) виниловая пластинка
Группа ПИКНИК представляет на виниле новый альбом «Весёлый и злой»!. Само название новой номерной пластинки группы уже указывает на то, что некоторые персонажи песен сочетают в себе эти качества. Как это происходит - вы поймете сами, прослушав пластинку. В альбоме 10 композиций и 2 бонусных трека - для тех, кому захочется большего. Что касается содержания песен - всегда лучше послушать их и составить собственное мнение - иначе может пропасть эффект неожиданности. Какие-то песни альбома звучали в радиоэфире, какие-то песни альбома будут исполняться на концертах группы в рамках гастрольного тура “ВЕСЕЛЫЙ И ЗЛОЙ”. ПИКНИК желает меломанам приятного прослушивания и ждёт всех на концертах нового одноимённого тура!. Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Пикник
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