Мышь Rapoo N500 черный (12241)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Rapoo N500 черный (12241)
Мышь Rapoo — это элегантный и функциональный аксессуар для вашего ПК, созданный для тех, кто ценит комфорт и эффективность. Уникальный дизайн под правую руку обеспечивает удобный хват в течение долгих часов работы. Модель оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, что позволяет ей отзывчиво реагировать на любые движения, обеспечивая максимальную точность в игровой и рабочей среде. Проводная мышь подключается через интерфейс USB Type-A, предоставляя стабильное и надежное соединение. Длина провода составляет 1.5 метра, что дает свободу движения и удобное расположение на рабочем месте. Бесшумные кнопки делают использование устройства еще более комфортным, снижая уровень шума при кликах. Чёрный цвет мыши подчеркивает её сдержанный и стильный внешний вид, который будет гармонично смотреться в любом офисе или домашнем рабочем пространстве. С весом всего 104 грамма, мышь является легкой и удобной в использовании, что делает её идеальной для повседневного применения. Бренд Rapoo — это гарантия качества и надежности, что делает эту модель отличным выбором для пользователей, ищущих удобство и высокую производительность.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: Бесшумные игровые мыши
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