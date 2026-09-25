Alter Bridge - Alter Bridge (0810185191864) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alter Bridge
Альбом (сингл)
Alter Bridge
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 729343
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4 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[0810185191864]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alter Bridge
Альбом (сингл)
Alter Bridge
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Silent Divide, Rue The Day, Power Down, Trust In Me, Disregarded, Tested And Able, What Lies Within, Hang By A Thread, Scales Are Falling, Playing Aces, What Are You Waiting For, Slave To Master
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alter Bridge - Alter Bridge (0810185191864) виниловая пластинка
После грандиозного альбома 2022 года Pawns & Kings рок-иконы Alter Bridge возвращаются с новым мощным одноимённым альбомом. Всемирно известные рокеры Alter Bridge (Майлз Кеннеди [вокал/гитара], Марк Тремонти [гитара/вокал], Брайан Маршалл [бас] и Скотт Филлипс [ударные]) выпустят свой восьмой студийный альбом «Alter Bridge» на лейбле Napalm Records. Над альбомом «Alter Bridge» группа работала вместе со своим давним коллегой и продюсером Майклом «Элвисом» Баскеттом. Альбом включает в себя такие непревзойденные хиты, как «Silent Divide», «Playing Aces» и «Scales Are Falling». Спустя более чем два десятилетия Alter Bridge не собирается сбавлять обороты!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm
Barcode
[0810185191864]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alter Bridge
Альбом (сингл)
Alter Bridge
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Silent Divide, Rue The Day, Power Down, Trust In Me, Disregarded, Tested And Able, What Lies Within, Hang By A Thread, Scales Are Falling, Playing Aces, What Are You Waiting For, Slave To Master
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
После грандиозного альбома 2022 года Pawns & Kings рок-иконы Alter Bridge возвращаются с новым мощным одноимённым альбомом. Всемирно известные рокеры Alter Bridge (Майлз Кеннеди [вокал/гитара], Марк Тремонти [гитара/вокал], Брайан Маршалл [бас] и Скотт Филлипс [ударные]) выпустят свой восьмой студийный альбом «Alter Bridge» на лейбле Napalm Records. Над альбомом «Alter Bridge» группа работала вместе со своим давним коллегой и продюсером Майклом «Элвисом» Баскеттом. Альбом включает в себя такие непревзойденные хиты, как «Silent Divide», «Playing Aces» и «Scales Are Falling». Спустя более чем два десятилетия Alter Bridge не собирается сбавлять обороты!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Alter Bridge - Alter Bridge (0810185191864) виниловая пластинка – стоимость товара 4890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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