Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый
Видеокамера HiWatch – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высококачественную съемку в любых условиях. Оснащенная 2-мегапиксельной матрицей и разрешением 1920x1080 пикселей, камера передает четкое и детализированное изображение. Ее цилиндрический белый корпус гармонирует с любой архитектурой и обладает степенью защиты IP66, что гарантирует устойчивость к пыли и влаге, обеспечивая стабильную работу при экстремальных температурах от -40 до +60 °С. Дополнительно камера оборудована встроенным микрофоном, что позволяет записывать не только видео, но и звук, расширяя возможности мониторинга. Благодаря ИК-подсветке и функции день/ночь, она эффективно работает как при дневном свете, так и в полной темноте, автоматически адаптируясь к изменяющимся условиям освещения. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) улучшает качество изображения в условиях контрастного освещения, предлагая оптимальную экспозицию и четкие детали в тенях и светлых участках. Камера поддерживает подключение через порт RJ-45, однако не оснащена Wi-Fi модулем, что следует учитывать при планировании системы видеонаблюдения. Это надежное устройство от бренда HiWatch станет отличным выбором для контроля и обеспечения безопасности на территории, требующей постоянного визуального наблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитКупольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C23...
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитКупольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C23...
-
В наличииЦена 5 100 руб.1275 руб. в СплитКомпактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8m...
-
В наличииЦена 5 100 руб.1275 руб. в СплитЦветная турельная IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C440(2.8mm) VIGI
-
В наличииЦена 5 110 руб. 14 930 руб.1278 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная по...
-
В наличииЦена 5 450 руб. 7 660 руб.1363 руб. в СплитКамера наблюдения KGUARD CW30R13
-
В наличииЦена 5 490 руб. 7 580 руб.1373 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM
-
В наличииЦена 5 500 руб.1375 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-B2-30p 2.8мм
-
В наличииЦена 5 620 руб.1405 руб. в СплитВидеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm
-
В наличииЦена 5 650 руб.1413 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(2.8MM)
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm)
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250MC2.8 mm белый