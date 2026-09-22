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Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black

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Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 7
Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 8
Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 9
Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 10
Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 11
Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Poco M8 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
3200x1440
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
24 120 руб.  37 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727481
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация
Линейка
Xiaomi Poco M8 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black

Смартфон Xiaomi представляет собой передовое устройство, сочетающее в себе высокую производительность и современные технологии связи. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надёжный и функциональный гаджет. Данный смартфон оснащён большим 6,83-дюймовым экраном, что обеспечивает комфортное использование для просмотра видео, игр и работы с приложениями. Восемь мощных ядер процессора в сочетании с 8 Гб оперативной памяти гарантируют плавную и быструю работу устройства даже при выполнении ресурсоёмких задач. Смартфон обладает внушительной встроенной памятью объёмом 256 Гб, позволяя хранить огромное количество фотографий, видео и приложений. Емкостный аккумулятор на 6500 мАч обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Зарядка телефона осуществляется через новейший высокоэффективный аккумулятор Si-C. С защитой класса IP68 устройство устойчиво к пыли и влаге, что делает его идеальным компаньоном в любых экстремальных условиях. Поддержка двух SIM-карт позволяет использовать смартфон для личных и рабочих нужд одновременно. Благодаря наличию Bluetooth 5.4, NFC и поддержке сетей 5G этот смартфон обеспечивает совершенную связь и возможность безконтактных платежей. Система навигации, включающая BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС, предоставляет точное и стабильное позиционирование. С операционной системой Android пользователь получает доступ к разнообразным приложениям и функциям для персонализации устройства. Корпус из пластика делает телефон лёгким (всего 0,2059 кг) и удобным в использовании. В целом, этот смартфон от Xiaomi представляет собой идеальное сочетание стиля, функциональности и надёжности, удовлетворяя самые разнообразные потребности пользователей.

Отзывы о товаре Смартфон Poco M8 Pro 5G 8/256Gb Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация
Линейка
Xiaomi Poco M8 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Xiaomi представляет собой передовое устройство, сочетающее в себе высокую производительность и современные технологии связи. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надёжный и функциональный гаджет. Данный смартфон оснащён большим 6,83-дюймовым экраном, что обеспечивает комфортное использование для просмотра видео, игр и работы с приложениями. Восемь мощных ядер процессора в сочетании с 8 Гб оперативной памяти гарантируют плавную и быструю работу устройства даже при выполнении ресурсоёмких задач. Смартфон обладает внушительной встроенной памятью объёмом 256 Гб, позволяя хранить огромное количество фотографий, видео и приложений. Емкостный аккумулятор на 6500 мАч обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Зарядка телефона осуществляется через новейший высокоэффективный аккумулятор Si-C. С защитой класса IP68 устройство устойчиво к пыли и влаге, что делает его идеальным компаньоном в любых экстремальных условиях. Поддержка двух SIM-карт позволяет использовать смартфон для личных и рабочих нужд одновременно. Благодаря наличию Bluetooth 5.4, NFC и поддержке сетей 5G этот смартфон обеспечивает совершенную связь и возможность безконтактных платежей. Система навигации, включающая BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС, предоставляет точное и стабильное позиционирование. С операционной системой Android пользователь получает доступ к разнообразным приложениям и функциям для персонализации устройства. Корпус из пластика делает телефон лёгким (всего 0,2059 кг) и удобным в использовании. В целом, этот смартфон от Xiaomi представляет собой идеальное сочетание стиля, функциональности и надёжности, удовлетворяя самые разнообразные потребности пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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