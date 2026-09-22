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Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 купить с доставкой в Москве
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Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708

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Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 - фото 1
Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 - фото 2
Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 - фото 3
Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 - фото 4
Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 - фото 5
Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 - фото 6
Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
полиэстер
  • Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 - фото 1
  • Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 - фото 2
  • Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 - фото 3
  • Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 - фото 4
  • Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 - фото 5
  • Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 - фото 6
  • Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727206
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
полиэстер
Габаритные размеры), см
48x23x26 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х11
Вес, кг.
1.54

Описание товара Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708

Сумка для цепной пилы RAC256 Ryobi 5132005708 применяется для переноски и хранения бензопилы 18В ONE+ или 36В MAX POWER. Имеет внутренний съемный пластиковый лоток, позволяющий хранить чистую сумку. Отверстие сумки усилено, чтобы обеспечить легкое прохождение всех бензопил независимо от размера. Имеются дополнительные карманы для хранения инструментов, защитного снаряжения и смазки для цепи. Входящий в комплект плечевой ремень в дополнение к ручке позволяет удобно транспортировать сумку.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для цепной пилы Ryobi RAC256 5132005708




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
полиэстер
Габаритные размеры), см
48x23x26 см
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для цепной пилы RAC256 Ryobi 5132005708 применяется для переноски и хранения бензопилы 18В ONE+ или 36В MAX POWER. Имеет внутренний съемный пластиковый лоток, позволяющий хранить чистую сумку. Отверстие сумки усилено, чтобы обеспечить легкое прохождение всех бензопил независимо от размера. Имеются дополнительные карманы для хранения инструментов, защитного снаряжения и смазки для цепи. Входящий в комплект плечевой ремень в дополнение к ручке позволяет удобно транспортировать сумку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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