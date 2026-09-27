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Future - I Never Liked You (0196587027612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Future - I Never Liked You (0196587027612) виниловая пластинка

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Future - I Never Liked You (0196587027612) виниловая пластинка - фото 1
Future - I Never Liked You (0196587027612) виниловая пластинка - фото 2
Future - I Never Liked You (0196587027612) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
I Never Liked You
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Future - I Never Liked You (0196587027612) виниловая пластинка - фото 1
  • Future - I Never Liked You (0196587027612) виниловая пластинка - фото 2
  • Future - I Never Liked You (0196587027612) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726931
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Future - I Never Liked You (0196587027612) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587027612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
I Never Liked You
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Трек-лист
712pm, I'M Dat N****, Keep It Burning, For A Nut, Puffin On Zooties, Gold Stacks, Wait For You, Love You Better, Messaging Me, Chickens, We Jus Wanna Get High, Voodoo, Holy Ghost, The Thing Things Going, I'm On One, Back To The Basics
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Future - I Never Liked You (0196587027612) виниловая пластинка

Tracklist

  1. 712pm
  2. I'M Dat N****
  3. Keep It Burning
  4. For A Nut
  5. Puffin On Zooties
  6. Gold Stacks
  7. Wait For You
  8. Love You Better
  9. Messaging Me
  10. Chickens
  11. We Jus Wanna Get High
  12. Voodoo
  13. Holy Ghost
  14. The Thing Things Going
  15. I'm On One
  16. Back To The Basics

Отзывы о товаре Future - I Never Liked You (0196587027612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587027612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
I Never Liked You
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Трек-лист
712pm, I'M Dat N****, Keep It Burning, For A Nut, Puffin On Zooties, Gold Stacks, Wait For You, Love You Better, Messaging Me, Chickens, We Jus Wanna Get High, Voodoo, Holy Ghost, The Thing Things Going, I'm On One, Back To The Basics
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Tracklist

  1. 712pm
  2. I'M Dat N****
  3. Keep It Burning
  4. For A Nut
  5. Puffin On Zooties
  6. Gold Stacks
  7. Wait For You
  8. Love You Better
  9. Messaging Me
  10. Chickens
  11. We Jus Wanna Get High
  12. Voodoo
  13. Holy Ghost
  14. The Thing Things Going
  15. I'm On One
  16. Back To The Basics
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Future - I Never Liked You (0196587027612) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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