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In Flames - Clayman (4065629744915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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In Flames - Clayman (4065629744915) виниловая пластинка

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In Flames - Clayman (4065629744915) виниловая пластинка - фото 2
In Flames - Clayman (4065629744915) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Clayman
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • In Flames - Clayman (4065629744915) виниловая пластинка - фото 1
  • In Flames - Clayman (4065629744915) виниловая пластинка - фото 2
  • In Flames - Clayman (4065629744915) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726897
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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In Flames - Clayman (4065629744915) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629744915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Clayman
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Трек-лист
Bullet Ride, Pinball Map, Only For The Weak, ... As The Future Repeats Today, Square Nothing, Clayman, Satellites And Astronauts, Brush The Dust Away, Swim, Suburban Me, Another Day In Quicksand
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара In Flames - Clayman (4065629744915) виниловая пластинка

"Clayman" – пятый студийный альбом группы In Flames, первоначально выпущенный в 2000 году. Большинство текстов в альбоме описывают депрессию и тщетную внутреннюю борьбу человека. Это последний альбом группы в их классическом мелодик-дэт стиле, на всех последующих альбомах звучание коллектива начало меняться. Однако уже на этом альбоме акцент был сделан на гитарных партиях и разнообразии вокала.

Tracklist

  1. Bullet Ride
  2. Pinball Map
  3. Only For The Weak
  4. ... As The Future Repeats Today
  5. Square Nothing
  6. Clayman
  7. Satellites And Astronauts
  8. Brush The Dust Away
  9. Swim
  10. Suburban Me
  11. Another Day In Quicksand



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре In Flames - Clayman (4065629744915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629744915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Clayman
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Трек-лист
Bullet Ride, Pinball Map, Only For The Weak, ... As The Future Repeats Today, Square Nothing, Clayman, Satellites And Astronauts, Brush The Dust Away, Swim, Suburban Me, Another Day In Quicksand
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

"Clayman" – пятый студийный альбом группы In Flames, первоначально выпущенный в 2000 году. Большинство текстов в альбоме описывают депрессию и тщетную внутреннюю борьбу человека. Это последний альбом группы в их классическом мелодик-дэт стиле, на всех последующих альбомах звучание коллектива начало меняться. Однако уже на этом альбоме акцент был сделан на гитарных партиях и разнообразии вокала.

Tracklist

  1. Bullet Ride
  2. Pinball Map
  3. Only For The Weak
  4. ... As The Future Repeats Today
  5. Square Nothing
  6. Clayman
  7. Satellites And Astronauts
  8. Brush The Dust Away
  9. Swim
  10. Suburban Me
  11. Another Day In Quicksand


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


In Flames - Clayman (4065629744915) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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